Colombie: L’armée ne devra plus bombarder les camps dans lesquels se trouvent des civils

Le ministre de la défense de la Colombie, Ivan Vélasquez, a fait savoir jeudi qu'il donnera l'ordre aux forces armées de cesser de bombarder les camps de groupes armés illégaux dans lesquels se trouvent des enfants et des civils en général.

L'armée fait valoir que dans la cadre du conflit social armé, les mineurs son recrutés de force par les organisations illégales et sont les victimes de la violence subie par le pays pendant des décennies, c'est pourquoi les actions de l'armée exécutées contre ces bandes ne doivent pas représenter un risque mortel pour le peuple.

Le ministre Vélasquez a ajouté que les circonstances particulières dans lesquelles les bombardements qui pendant des années ont fait partie des opérations militaires dans les zones où opèrent les groupes en marge de la loi seront évaluées.

« Il faut toujours privilégier la vie par rapport à la mort et des opérations qui mettent en danger la population civile ne peuvent pas se dérouler mais il ne faut pas non plus si on considère considère ces mineurs recrutés de force, que les actes le plus douloureux du passé se répètent. »

Selon l'institut de médecine légale de Colombie, au moins 29 enfants ont été tués suite aux bombardements de l'armée colombienne contre des camps de dissidents des anciennes FARC, du clan du golfe et des insurgés de l'Armée de Libération Nationale (ELN), sous le Gouvernement de l'ancien président Ivan Duque.

« Pour le moins,12 des 31 bombardements pris en considération ont tué 29 enfants et adolescents. En d'autres termes, tous les trois bombardements, un enfant est mort, » souligne le rapport.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://www.telesurtv.net/news/colombia-suspendera-bombardeos-campamentos-menores-20220825-0027.html

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/08/colombie-l-armee-ne-devra-plus-bombarder-les-camps-dans-lesquels-se-trouvent-des-civils.html