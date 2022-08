Colombie :  Le renseignement remis en cause pour avoir espionné des Cubains

Le renseignement colombien attire à nouveau l'attention des médias internationaux mais pas pour ses réussites mais pour un espionnage illégal présumé contre des diplomates cubains, des personnalités politiques, des dirigeants de gauche, des organisations sociales, syndicales et des journalistes cubains et colombiens.

L'information a été révélée par la revue d'investigation Raya qui indique que depuis le 26 septembre 2016 et jusqu'à la fin de l'année 2020, des opérations dans lesquelles on a réalisé des profils, des suivis et des piratages contre des personnalités ont été organisées.

Ce qui est le plus préoccupant dans ces révélations, c'est que les informations collectées par les espions colombiens ont été utilisées pour chasser du pays plus d'un diplomate sous prétexte qu'ils faisaient de l'espionnage et même qu'ils avaient des relations avec les protestation qui se déroulaient dans le pays, en particulier à cause d'un soi-disant lien avec la guérilla de l'ELN (Armée de Libération Nationale) qui a été justifié quand « ils ont trouvé des informations dans l'ordinateur d'un chef guérilléro pour inculper Cuba. »

« Charlie » et « Aigles » étaient les noms des missions de renseignements qui se sont déroulées lors de la visite en Colombie de plus de 160 personnalités politiques, diplomatiques, et des journalistes à Carthagène pour la signature de l'accord de paix entre la guérilla des FARC–EP (Forces Armées Révolutionnaires de Colombie–Armée du Peuple) et le Gouvernement de Juan Manuel Santos.

Détails de l'espionnage illégal contre les diplomate cubain

A ce plan qui a également été exécuté au Venezuela ont participé des espions qui se sont fait passer pour des journalistes et même pour des fonctionnaires de l'entreprise ÉCOPÉTROL. Ils ont obtenu des photos des personnes affectées par les suivis, de leur lieu de résidence et de travail et des croquis détaillés sur lesquels son tracés les trajets qui parcouraient.

Selon Raya, l'une des personnes concernées était José Luis Ponces qui était à ce moment-là ambassadeur de Cuba en Colombie.

Joel Marrero Enríquez, conseiller de presse, a été, lui aussi, espionné, on a même suivi ses véhicules et intercepté son wi-fi.

Des appels de Marrero avec « l'ambassadeur José Luis Ponce, le vice-consul Kendry Sosa, le sénateur colombien Ivan Cepeda, la dirigeante sociale et sénatrice de gauche Gloria Flórez, le secrétaire général du parti communiste colombien, Jaime Castro Turriago, l'avocat des FARC-EP, Diego Martínez, le reporter Gerald Bermúdez et même le défunt journaliste Carlos Lozano Guillén, directeur de l’hebdomadaire Voz, des dirigeants sociaux de Colombie et de Cuba et des membres du comité de solidarité, » ont été interceptés.

Au moins 68 appel de Marrero avec l'amiral Alvaro Echandía Durán, directeur national du renseignement, DNI Colombia, ont été écoutés par les espions.

« Selon l'organigramme, les espions colombiens ont écouté des centaines de conversations de Marrero avec différentes personnalités de la police colombienne, des journalistes de Prensa Latina (qui sont accusés d'être dés espions), Joshua Goodman (Journaliste américain de l'Associated Press), des dirigeants sociaux et même le directeur de l'ADN I, l’amiral Álvaro Echandía Durán. La DNI elle-même a fait partie de cette opération en écoutant les appels entre Marrero et Echandía Il est 62 autres appels qu’il a donnés ce jour-là alors qu'il était le grand chef de ceux qui l’espionnaient. »

Raya a révélé que parmi ces informations se trouvent des photos intimes de la coordinatrice de l’ICAP (Institut Cubain d'Amitié avec les Peuples) aux États-Unis. Cette femme, dont on protège l'identité, a reçu en cadeau un téléphone portable qui, grâce aà un logiciel espion donnait accès à toutes les photos et à toutes les archives du téléphone sans que l'utilisateur le sache, c'est-à-dire que grâce a ce téléphone, ils ont photographié plus d'hommes politiques cubains et ont accédé à leurs photos personnelles qu’i ont abouti dans les archives du renseignement.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/08/19/colmbiana-nuevamente-la-inteligencia-colombiana-es-cuestionada-internacionalmente-esta-vez-por-labores-de-espionaje-ilegal-en-contra-de-politicos-cubanos/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/08/colombie-le-renseignement-remis-en-cause-pour-avoir-espionne-des-cubains.html