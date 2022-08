Colombie: Présentation d'un plan pour rétablir les relations avec le Venezuela

Le Gouvernement de la Colombie a déclaré mardi être engagé dans un processus de reconstruction destiné à normaliser les relations bilatérales avec le Venezuela non seulement en matière frontalière mais aussi dans le domaine militaire, commercial, culturel et social.

Comme il l'avait annoncé pendant sa campagne, l'actuel président Gustavo Pétro, il s'agit d'un impératif et à partir du Sénat, certaines politiques sur la voie du rétablissement de ces relations seront possibles.

C'est pourquoi il sera déterminant d'aborder le problème frontalier et les questions de sécurité sur les 2219 km de territoires limitrophes que partagent les deux pays.

À propos de cette perspective de normalisation, Pétro a signalé que « dans les deux mois, nous pourrons avoir surmonté le plus important, il y a des sujets plus complexes, par exemple Monomeros Colombo-venezolanos qui est l'endroit où sont fabriqué les fertilisants, une entreprise presque brisée à propos de laquelle il faut voir techniquement comment on peut la remettre en activité en analysant les façon juridiques et le système de sanctions qui est toujours en vigueur. »

À cela, il a ajouté que la nomination des ambassadeurs et des autres membres des équipes consulaires et diplomatiques ne s'effectuera pas tant que les relations bilatérales ne seront pas rétablies.

Pour sa part, le ministre de la défense du Venezuela, Vladimir Padrin au Lopez, a informé sur les plans destinés à ouvrir un canal de conversation avec le chef de ce ministère en Colombie, Yvan Vélasquez et il a déclaré sur la plate-forme Twitter que pour les matérialiser, ils avaient reçu des instructions du commandant en chef de la Force Armée Nationale Bolivarienne, Nicolas Maduro.

Pendant ce temps, le chancelier colombien, Alvaro Leyva, a rencontré le 28 juillet dernier son homologue vénézuélien Carlos Faria dans l'état de Tahira où ils ont exprimé leur disposition à renforcer la coopération et l'amitié en révisant tous les sujets d'intérêt binational et leur volonté de joindre leurs efforts pour garantir la sécurité dans la zone frontalière entre les deux pays.

