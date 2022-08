Colombie: Rétablissement des relations diplomatiques avec le Venezuela

Le Venezuela et la Colombie ont rétabli officiellement leurs relations diplomatiques dimanche après l'arrivée de leurs ambassadeurs Félix Plasencia et Armando Benedetti à Bogotá et à Caracas respectivement.

Il s'agit de rétablir les relations binationales dans différents domaines en pariant sur la coopération et l'intégration pour renforcer des avancées significative pour les deux peuples après l'arrivée au pouvoir du président colombien Gustavo Pétro et trois ans de rupture des relations diplomatiques.

À son arrivée à Bogotá, Plasencia a déclaré : « Avancer dans la diplomatie de Paix nous amènera beaucoup de bénéfices, en cette seconde opportunité que nous donne l'histoire de rétablir les relations diplomatiques entre deux nations sœurs. »

Et il a ajouté qu'ils travailleraient inlassablement les sept jours de la semaine pour répondre aux intérêts des deux pays et protéger les espaces vénézuéliens sous juridiction colombienne.

Pour sa part, à son arrivée à Caracas, Benedetti a déclaré : « Les relations avec le Venezuela n’auraient jamais dû être rompues. Nous sommes frères et une ligne imaginaire ne peut nous séparer et encore moins une politique publique d'État comme c'est arrivé avec le président Duque. »

Et il a ajouté : « nous allons rechercher une zone économique, des extensions d'impôts est une législation qui permette au Gouvernement colombien d'investir dans des travaux qui ont un impact sur le développement de la région. »

En recevant Benedetti, le chancelier vénézuélien Carlos Faria a déclaré : « Nous recevons avec enthousiasme l'ambassadeur de Colombie dans notre pays, Armando Benedetti, confiants et plein d'espoir que ce sera un nouveau commencement pour renforcer les liens de fraternité et de coopération entre nos peuples et ainsi avancer ensemble vers l'avenir. »

Félix Plasencia, diplômé en études internationales et titulaire d'une maîtrise en études européennes de l'université catholique de Lovaina et d'un diplôme d'études diplomatiques du New College de l’Université d’Oxford du Royaume Unid a intégré le corps diplomatique du Venezuela en 1991 sous le Gouvernement de Carlos Andrés Pérez.

Il a été chancelier de la République Bolivarienne d'août 2021 à mai 2022 et ambassadeur en Chine de 2019 à 2021. Il a également été ambassadeur en Russie et ministre du tourisme en 2019.

Benedetti, 54 ans, est l’un des premiers hommes politiques traditionnels à se joindre à l'aspiration du président Pétro après être arrivé au Sénat en 2006 comme membre du parti fondé par Alvaro Uribe.

On espère avec cette normalisation simuler l'échange commercial au sujet duquel la chambre Colombo–vénézuélienne fait des projections d’échanges estimés entre 800 et 1 200 000 000 de dollars en 2022 après que l'année dernière, le chiffre ait frôlé les 400 000 000.

Un autre sujet crucial sera la migration car des milliers de personnes passent tous les jours la frontière et l’un des défis sera de réouvrir les ponts limitrophes àTáchira, limités au passage des piétons.

La frontière 2 + 2 2000 km que partagent les deux états et la scène d'affrontements entre groupe armée et force publique au milieu de dénonciation sans fondement du président de OK contre son homologue Nicolas Maduro d'accorder sa protection AD dissident des FARC, des guérilleros de l’ELN et des trafiquants de drogue.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-colombia-restablecen-relaciones-diplomaticas--20220829-0001.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/08/colombie-retablissement-des-relations-diplomatiques-avec-le-venezuela.html