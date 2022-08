Colombie : Un plan d’urgence pour protéger les dirigeants sociaux

Des organisations sociales des droits de l’homme, la déléguée des Nations unies pour les droits de l’homme Julieth de Riveros et le sénateur Ivan Cepeda ont remis aujourd’hui au président Gustavo Pétro un plan d’urgence pour protéger la vie des dirigeants sociaux en Colombie.

Cette stratégie est motivée par le fait que 930 dirigeants sociaux ont été assassinés sous le Gouvernement d’Ivan Duque et plus de 1500 depuis la signature de l’accord de paix avec la guérilla des FARC en 2016. Une situation qui devient critique et doit être arrêtée avec la mise en place de l’accord et de mesures urgentes.

Les détails de la proposition pour la protection des dirigeants sociaux :

Le plan présenté par les organisations contient 52 actions qui devront être réalisées dans les 100 premiers jours de gouvernement de Pétro et seront mises en place dans les municipalités qui concentrent les plus au niveau de violence.

29 de ses actions devront être exécuté dans les 100 premiers jours de gouvernement dans 65 municipalités regroupées en 7 sous- régions qui concentrent les niveaux de violence et d’agressions les plus critiques du pays.

Cette proposition contient aussi 5 axes d’action parmi lesquels sont fixées les actions de protection immédiate par la force publique, la présence de l’État, dans des postes de commandement unifiés dans les zones les plus frappées par la violence contre les dirigeants, l’abandon de l’impunité des crimes commis et le développement intégral des territoires.

Les espaces de dialogue avec la société civile et les signataires de la Paix seront également réactivés et le Gouvernement devra être présent dans ces espaces pour adopter les décisions et mettre en place les actions nécessaires selon les caractéristiques de chaque territoire.

Pour sa part, le président Gustavo Pétro a affirmé que ce document sera étudié en conseil des ministres et a mis en avant 2 thèmes qui seront discutés de façon urgente: l’interdiction totale du port d’armes par les civils et la discussion autour du trafic de drogue avec un point de vue différent de celui qui a été adopté ces dernières années.

Il faut aussi prendre en compte le fait que la mise en place de la politique de paix totale est destinée à ce qu’il y ait des assouplissements humanitaires pour les communautés affectées par la guerre et la possibilité d’en finir avec tout affrontement armé. Cette politique contient des actions intégrales en faveur de la paix.

La présentation de cette stratégie au président lui-même est une victoire pour les organisations sociales qui n’ont pas eu d’espace de dialogue et d’écoute ni de mise en marche de leurs exigences sous le Gouvernement d’Ivan Duque. C’est pourquoi elles ont salué cet événement comme un bon signe de ce qui se profile pour la société.

Traduction Françoise Lopez

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/08/06/colombia-entregan-a-gustavo-petro-un-plan-de-emergencia-para-proteccion-de-lideres-y-lideresas-sociales/

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/08/colombie-un-plan-d-urgence-pour-proteger-les-dirigeants-sociaux.html