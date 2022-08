Cuba: 12 athlètes cubains aux Championnats du monde de lutte de Belgrade

La Havane, 26 août (Prensa Latina) Cuba participera avec 12 athlètes (quatre lutteurs, cinq bookers et trois femmes) aux Championnats du monde de lutte à Belgrade 2022, prévus du 10 au 18 septembre.

Luis Orta, qui a remporté les 60 kg aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, figure à la tête de l'équipe classique, mais cette fois il combattra dans la catégorie supérieure des 63 kg, selon les informations rendues publiques par numérique Jit.

Il sera rejoint par Kevin de Armas (60 kg), Yosvani Peña (77 kg) et Juan Luis Conde (97 kg), tandis que le multiple médaillé mondial Oscar Pino (130 kg) et le vainqueur des moins de 23 ans Daniel Grégorich (87 kg) seront absents de la capitale serbe.

Les deux athlètes se remettent de la dengue, tandis que l'athlète vedette Gabriel Rosillo (97 kg), qui se remet d'une opération du genou, sera également absent.

Le quadruple champion olympique Mijaín López est un membre invité de la délégation et profitera de son séjour en Europe pour s'entraîner et observer les performances de ses rivaux potentiels.

Le professeur Raúl Trujillo sera à nouveau à la tête de l'équipe de lutte la plus primée de Cuba, assisté de José Mario Olivera.

L'entraîneur Julio Mendieta pourra compter sur le médaillé de bronze de 97 kg à Tokyo 2020, Reineris Salas, qui concourra dans la catégorie des 125 kg.

Il aura aussi Reineris Andreu (57 kg), Alejandro Valdés (65 kg), Franklin Marén (74 kg) et Yurieski Torreblanca (86 kg), des figures consolidées qui voyageront - comme tous leurs compatriotes - avec des dettes de compétition de l'année passée.

Sous le commandement de Filiberto Delgado, les femmes du championnat du monde seront Laura Herin (53 kg), Yaynelis Sanz (55 kg) et Milaymis Marín Potrillé (76 kg), cette dernière étant championne olympique et du monde chez les jeunes et les moins de 23 ans.

La dernière présentation des lutteurs de cette île des Caraïbes dans une compétition universelle a eu lieu à Nur Sultan 2019, au Kazakhstan, où ils ont remporté une médaille d'or et une médaille d'argent en style gréco-romain.

La cérémonie du drapeau de la délégation cubaine aura lieu demain, vendredi, au Colisée de la Cité des sports de cette capitale.

Les Championnats du monde de lutte de Belgrade 2022 accueilleront 30 divisions, 10 dans chacun des styles, et les listes de plusieurs pays ont déjà été annoncées, ce qui laisse présager une forte rivalité pour les médailles.

