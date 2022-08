Cuba: 2 titres et 6 médailles aux championnats d’Athlétisme du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes

Cuba a enregistré sa meilleure récolte de médailles dimanche aux IVe Championnats d'athlétisme du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes qui ont pris fin dans la ville bahamieënne de Freeport. Pour la plus grande des Antilles, Eduardo Nápoles est monté sur le podium au saut à la perche, Mario Díaz au lancer du disque et Davisleydis Velazco au triple saut.

Le seul champion du jour était Nápoles à la perche masculine, avec un record discret de 5,25 mais assez pour gagner dans une épreuve avec seulement quatre concurrents inscrits. L'Antillais a commencé sans difficulté à 4,85, puis a avancé avec un échec à 5,05 et avec adresse à environ 5,15 et le dernier à 5,25. Déjà sûr d’avoir le titre, il a essayé environ 5,46, ce qui aurait été sa marque personnelle, mais là, il a échoué trois fois.

En argent, l'Américain Luke Winder a terminé après avoir marqué seulement 5,05 points en un an où il en avait 5,75, tandis que le Guatémaltèque Christian Higueros et le nordque Andrew Irwin - 5,60 en 2022 - ont quitté l’épreuve sans obtenir un saut valide.

Pour sa part, Mario Díaz a obtenu la troisième place en lancer du disque masculin avec un meilleur lancer de 62,13, obtenu au cinquième tour de tir. Avant, il a commencé par deux nuls consécutifs, suivis par des lancers de 59,07 et 58,72. Lors de sa dernière tentative, il est passé à 61,12 pour terminer sa meilleure compétition internationale.

Le titre et la médaille d'argent sont allés au cou des Jamaïcains Traves Smikle (62,89) et Fedrick Dacres (62,79).

Pendant ce temps, dans le triple pour les dames Davisleydis, Velazco a également terminé avec la médaille de bronze, bien qu'avec une autre performance en dessous de ses performances de la saison. Maintenant, la joueuse de la Coupe du monde de l'Oregon est allée jusqu'à 14.08 pour escorter la représentante de la Dominique Thea Lafond (14,49) et l'Américain Keturah Orji (14,32).

Dans d'autres résultats de la journée pour, dans le relai , 4x100 mètres dames, Cuba a terminé cinquième et dernière avec de pauvres 44,46. Avec Laura Moreira, Enis Pérez, Greisy Robles et Yunisleydis García, les Créoles ont égalé le meilleur temps pour un relais court cubain de la saison en cours, mais sont arrivés derrière les États-Unis (42,35), les Bahamas (43,34), la Jamaïque (43,39) et Trinité-et-Tobago.

De même, dans le 400 mètres haies, Lázaro Rodríguez a terminé à la sixième place avec un temps de 50,09, un record acceptable pour un homme qui est arrivé ici avec une note personnelle de 49,66. Le représentant des Îles Vierges britanniques Kyron McMaster a remporté l'or avec 47,34, devant les Américaines Khallifah Rosser (47 579) et CJ Allen (48,23).

Dans la balle pour les dames, Layselis Jiménez a atteint 16,10 pour être également sixième, dans une épreuve dirigée par la Canadienne Sarah Mitton (20,15) et les Américaines Jessica Woodard (18,82) et Jessica Ramsey (18,74).

Enfin, Daisnel Barbán a terminé à la 12e place sur les 1500 mètres plats avec un temps de 3:58,61, soit trois secondes de plus que son record de l'annué de 3:55,79. A cette épreuve, entre les dames, Daily Cooper ne s'est pas présentée.

Cuba a accumulé deux médailles d'or dans ce tournoi, une d'argent et trois de bronze, une performance discrète pour une délégation finale de 27 athlètes en compétition. De même, pour la grande majorité de nos représentants, c'était le principal tournoi de l'année et ils ont obtenu des notes bien en dessous de leurs performances au cours de la saison, encore une fois le grand talon d'Achille de l'athlétisme national dans les épreuves fondamentales.

