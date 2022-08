Cuba:  Actes de vandalisme planifiés  depuis l’étranger

La Havane, 12 août (RHC) Une investigation présentée aujourd’hui à la télévision nationale a dénoncé l’incitation à des actes de vandalisme à Cuba par des terroristes basés à l’étranger.

La dénonciation indique qu’alors que le pays s’efforçait d’éteindre un incendie de grande ampleur à la base des Supertankers de la ville de Matanzas, des éléments sans scrupules appelaient au désordre et à la violence sur l’île.

Selon le rapport, on a fait appel à la formule sophistiquée de la haine des plates-formes à des actes de vandalisme et quand ils ont été commis, malgré leur faible impact réel, ils ont eu un impact médiatique élevé et sur les réseaux sociaux.

La plainte a donné comme exemple l’incendie avec un cocktail Molotov d’un magasin dans la municipalité Diez de Octubre, dans cette capitale, qui a été affronté par la population et ses responsables ont été arrêtés en moins d’une heure par les autorités.

Le rapport indiquait qu’il existe des informations et des preuves reliant des personnes installées à Cuba à des terroristes étrangers, qui financent et coordonnent des actions violentes.

La recherche a souligné le soutien du peuple dans la défense de la patrie et de l’une des conquêtes principales de la Révolution : la tranquillité citoyenne. (Source Prensa Latina)

