Cuba : Comment est entré le virus de la dengue

En mai 1981, on a commencé à rapporter dans la municipalité de Boyeros, située dans la capitale du pays, des cas de malades atteints d’un syndrome fébrile, de douleurs rétroorbitaires, abdominales et musculaires, de rash, de céphalées et d’asthénie, fréquemment accompagné de multiples hémorragies plus ou moins graves. Quelques jours plus tard, de façon explosive, on a rapporté dans les provinces de Cienfuegos, d’Holguin et de Villa Clara des cas similaires qui se sont disséminés ensuite de façon également explosive dans le reste du pays.

Dans les études initiales, on a pu prouver que le premier cas était apparu simultanément dans trois localité de l’île distantes de plus de 300 km. Il n’y avait aucune explication épidémiologique pour interpréter ces faits comme une infection naturelle.

Les études de laboratoire ont confirmé que l’agent étiologique était le virus de la dengue de type 2. L’apparition de façon surprenante, sans qu’il existe d’activités épidémiques de dengue–2 dans la région des Amériques ni en aucun des pays avec lesquels Cuba avait des échanges importants de personnel ainsi que son apparition simultanée dans différentes régions du pays sont les éléments sur lesquelles s’appuient les études réalisées par les scientifiques cubains reconnus avec la coopération de scientifiques étrangers hautement spécialisés dans la détection et la lutte des agressions biologiques.

Les investigations et les études minutieuses menées à bien ont conduit à prouver que l’épidémie a été introduite délibérément sur le territoire national par des agents au service du Gouvernement des États-Unis. Des spécialistes en guerre biologique nord-américains avaient été les seuls à obtenir une variété de moustiques Aedes Aegypti sensiblement associés à la transmission du virus 2, selon ce qu’a déclaré le colonel Philip Russel au 14e congrès international de l’océan Pacifique qui a eu lieu en 1979, seulement 2 ans avant que ne se déchaîne la brutale épidémie à Cuba.

Le fait qu’en 1975, le scientifique nord-américain Charles Henry Calisher, lors d’une visite à Cuba, s’était intéressé à l’existence d’anticorps contre la dengue dans la population cubaine et de la non-existence dans celle-ci, depuis au moins 45 ans, d’anticorps contre le virus deux, et avait obtenu des informations à ce sujet, constitue un élément significatif.

Lors du procès qui a eu lieu en 1984 aux États-Unis contre Eduardo à José Nard, chef de l’organisation terroriste Oméga 7, celui-ci a avoué avoir introduit des germes à Cuba et a reconnu que la fièvre de la dengue hémorragique avait été introduite sur l’île par des groupes d’origine cubaine résidant aux États-Unis. (De la plainte du peuple de Cuba aux États-Unis pour dommages humains)

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/08/01/cuba-como-entro-el-virus-del-dengue-a-cuba/

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/08/cuba-comment-est-entre-le-virus-de-la-dengue.html