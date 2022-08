Cuba : Cuba et les États-Unis coordonnent leurs actions pour faire face à l’ incendies à Matanzas.

La Havane, 6 août (RHC) Le vice-ministre des Affaires étrangères de Cuba Carlos Fernández de Cossío a confirmé ce samedi que La Havane et Washington coordonnent des actions pour faire face à un incendie dans la ville cubaine de Matanzas.

Le diplomate a indiqué que l’administration des États-Unis avait fourni des conseils techniques, qui ont été transmis à des spécialistes cubains pour leur coordination. À Cuba, des actions sont menées pour contenir les flammes dans les réservoirs de la zone industrielle de Matanzas.

Fernandez de Cossío a vivement remercié les organisations et les particuliers des États-Unis pour leurs condoléances et leur aide suite à l’incendie survenu dans la ville occidentale de Cuba.

L’ambassade de Washington à Cuba a indiqué sur Twitter qu’elle est en contact avec les autorités cubaines au sujet de l’incident de Matanzas et a précisé que la loi des États-Unis autorise les entités et organisations américaines à fournir de l’aide et des réponses aux catastrophes dans l’île.

Le message porte sur les dispositions du blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis à Cuba depuis plus de 60 ans.

Cette politique empêche Cuba d’avoir accès à des technologies comportant plus de 10 % de composants américains ou d’établir des relations contractuelles avec des entreprises américaines.

Ce samedi, le président Miguel Diaz-Canel a conduit une réunion à Matanzas pour coordonner la lutte contre l’incendie et la stratégie de relèvement.

Il a annoncé que Cuba a l’aide de pays frères ayant de l’expérience pour faire face à ce type de catastrophes.

L’incendie s’est produit dans le terminal des supertankers du port de Matanzas et des produits chimiques spéciaux sont nécessaires pour l’éteindre, en attendant que ces substances arrivent dans le pays, des forces spécialisées prennent des mesures pour empêcher la propagation des flammes.

Des hélicoptères de l’armée de l’air et des avions du Ministère des transports jettent de l’eau de mer et du sable sur la zone incendiée pour éviter la propagation des flammes vers d’autres aires où se trouvent également des réservoirs de carburant.

En outre, des barrières physiques telles que des pares-feux ont été mises en place pour protéger la jetée et les quartiers voisins.

Dans la nuit de vendredi, un incendie s’est déclaré lorsqu’une foudre provoquée par un orage a frappé le réservoir 52 de stockage de pétrole brut de la base des Supertankers de Matanzas.

Malgré ces efforts, de nouvelles explosions se sont produites tôt le matin sur le site en raison de la propagation des flammes à un deuxième dépôt de carburant ce qui a fait des blessés, y compris des membres d’une équipe de presse.

À ce jour, 77 blessés, 17 disparus et 800 personnes évacuées ont été signalés. (Source : Prensa Latina).

