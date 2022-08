Cuba: Cuba remporte la Coupe panaméricaine de volley-ball

Ottawa, 15 août (Prensa Latina) Dimanche, Cuba a blanchi (sic!) ses rivaux locaux, le Canada, 3-0 afin de soulever le trophée de la Coupe panaméricaine de volleyball masculin organisée dans la ville de Gatineau.

Au Slush Puppie Center, l'équipe du coach Nicolas Vives a balayé 25-17, 25-17 et 25-23 ses rivaux qui n'ont pas trouvé la formule pour arrêter l'équipe caribéenne.

L'opposant Jesus Herrera et les assistants Miguel Angel Lopez et Osniel Melgarejo, ainsi que les défenseurs centraux Livan Osoria et Michael Sanchez et le libéro Yonder Garcia ont une fois de plus été immenses.

Lors du match, le gaucher Herrera a été le meilleur marqueur avec 15 points, suivi de Lopez et Melgarejo, tous deux avec 11 points, bien que ce dernier ait été élu le joueur le plus utile du tournoi.

L'équipe de la plus grande des Antilles a traversé toute la compétition sans perdre un seul set, battant les équipes de la République dominicaine, du Chili (deux fois) et des États-Unis, qui ont pris la troisième place.

Par la suite, leur troisième couronne dans des événements similaires, le prochain défi de Cuba sera les Championnats du monde de la discipline prévus du 26 août au 11 septembre en Slovénie et en Pologne.

https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=889916:cuba-balaie-le-canada-pour-remporter-la-coupe-panamericaine-de-volley-ball&opcion=pl-ver-noticia&catid=109&Itemid=101