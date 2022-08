Cuba: déclaration du Réseau Caribéen de Solidarité avec Cuba

Le Réseau caribéen en solidarité avec Cuba (CNSC) condamne, avec la plus grande fermeté, la répression coloniale exercée par le Bureau Fédéral d’Investigation (FBI) des États-Unis, à l’encontre des militants de Porto Rico ayant exprimé activement leur solidarité envers Cuba.

Le FBI, utilisant des méthodes de gangsters pour lesquelles il est tristement célèbre, a lancé une soi-disant enquête sur le Comité de solidarité avec Cuba (CSC) de Porto Rico et les membres de la brigade de solidarité Juan Rius Rivera pour lesquels le comité a organisé une récente visite à Cuba. Depuis le 20 août, des agents du FBI ont rendu visite ou ont contacté près de 30 membres et amis du comité et de la brigade, affirmant qu'ils lançaient une enquête sur le comité, sa présidente Milagros Rivera et les militants de Porto Rico agissant en solidarité avec Cuba.

Le "crime" de ces militants est que leur brigade de solidarité a fait dons de matériels médicaux aux hôpitaux de Cuba pour faire face au Covid et a réalisé des échanges culturels et éducatifs avec le peuple cubain. Pour ces actions d'un humanisme exemplaire, ils sont menacés et harcelés par le FBI. C'est intolérable !

Le CNSC demande à toutes les organisations et à tous les gouvernements de la région, ainsi qu’au CARICOM lui-même, de faire entendre leur voix pour condamner clairement cette répression injustifiée du FBI contre les militants en solidarité avec Cuba de Porto Rico et d'exiger qu'elle cesse immédiatement.

Ne touchez pas aux militants de Porto Rico qui agissent en Solidarité avec Cuba !

Levez le blocus et laissez Cuba vivre !

Les Membres du Réseau Caribéen en solidarité avec Cuba Caribbean Network for Solidarity with Cuba (CNSC)

