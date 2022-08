Cuba: Des décennies de travail en faveur des femmes

Par María Josefina Arce

Il y a 62 ans naissait la FMC, la Fédération des femmes cubaines. Depuis plus de soixante ans, cette organisation s'efforce d'autonomiser (sic!) ce secteur de la population et de le réinsérer dans la société.

Le travail de la FMC, ainsi que les politiques d'inclusion mises en œuvre après le triomphe révolutionnaire, ont permis aux Cubaines d'occuper une place importante dans la société actuelle.

Sa présidente depuis sa constitution jusqu'à sa mort en 2007, l'héroïne de la Révolution, Vilma Espin, lui a conféré sa fermeté, sa force pour lutter au nom des femmes et sa loyauté indéfectible au processus révolutionnaire.

Le soutien de l'organisation aux programmes de santé du pays a été décisif, notamment la prévention des grossesses chez les adolescentes, les examens médicaux pour la détection précoce du cancer du col de l'utérus et les campagnes de vaccination.

Avec la création des Centres d'orientation féminine et familiale, la FMC a non seulement donné la priorité à la santé des femmes, mais aussi à leur insertion dans la vie sociale, avec des cours de formation en informatique, en coiffure, en coupe et en couture, entre autres.

Sous la direction de Vilma Espin, l'organisation a réussi à créer des crèches-écoles maternelles. Cela a permis aux femmes ayant des enfants de s'intégrer au travail et aux nombreuses options d'études rendues accessibles à tous par la Révolution.

Il a fallu des années d'éducation pour faire tomber les vieux tabous et les manifestations machistes, et bien qu'il reste encore un long chemin à parcourir, aujourd'hui les femmes ont une présence de premier plan dans tous les secteurs économiques et sociaux du pays.

Dans le domaine de la santé, par exemple, cette présence est très louable. En effet, environ 88 % des infirmières et 66 % des médecins sont des femmes, et plus de 77 % des innovations et des essais cliniques dans l'archipel sont menés par cette tranche de la population.

Par ailleurs, plus de 3 500 Cubaines combattent le Covid-19 dans le monde depuis mars 2020, en tant que membres des Brigades Médicales Henry Reeve.

Tout aussi importante est la participation des cellules de base de la FMC aux programmes de développement menés dans les différentes communautés du pays, auxquels elles apportent leur enthousiasme et leur esprit créatif.

Grâce au travail inlassable de cette organisation et au projet de justice sociale lancé en janvier 1959, les Cubaines unies peuvent aujourd'hui, comme le disait le leader historique de la révolution Fidel Castro, "aider la patrie en toute circonstance ».

