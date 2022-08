Cuba: Fidel Castro, un homme au-delà des frontières

Par Maria Josefina Arce.

Les hommes comme Fidel Castro transcendent leur époque et les frontières du pays où ils sont nés. Ce constat a été exprimé, d’une façon inégalable, par feu le président vénézuélien, Hugo Chávez, lorsqu’il a relevé que "Fidel n’appartient pas seulement à Cuba, il appartient à notre monde, à notre Amérique…"

Le leader historique de la révolution cubaine a laissé un grand héritage à tous les hommes et à toutes les femmes épris de paix et de dignité humaine. Il nous a appris à ne pas reculer, à poursuivre nos rêves, aussi inaccessibles qu’ils puissent paraître.

Fidel a été un exemple clair de cette ténacité. Comme le héros national de Cuba, José Marti, dont les idées ont nourri sa pensée et son action, il a toujours été aux côtés des plus humbles, pour lesquels il a combattu sur toutes les tribunes.

Il a toujours entrevu la possibilité d’un monde meilleur pour tous, avec la justice sociale, sans inégalités. Et il a travaillé dur sur cette voie. Non seulement sa voix s’est élevée pour défendre les droits de tous les peuples, mais elle a concrétisé cet engagement envers l’humanité.

Avec l’humanisme et la solidarité dont est imprégné la révolution cubaine, il a partagé avec des citoyens du monde entier les progrès de Cuba dans des domaines importants tels que la santé, l’éducation et la biotechnologie.

Grâce à cet altruisme, de nombreuses personnes modestes ont pu pour la première fois recevoir des soins médicaux dans des endroits reculés de la géographie mondiale et des jeunes issus de familles pauvres ont été formés sur le territoire cubain en tant que professionnels de la santé.

En matière de santé, les peuples d’Amérique latine ont également bénéficié d’une autre initiative de Fidel, conçue aux côtés de Chávez, la Mission Milagro, qui a permis de retrouver la vue à d’innombrables latino-américains. Cuba a mis ses ressources humaines et matérielles à la disposition de ces personnes.

Par la suite, avec l’aide du Venezuela, les centres ophtalmologiques, assistés par du personnel cubain, ont commencé à se multiplier dans la région.

De même, avec l’assistance solidaire de Cuba, a été réalisée l’étude des personnes en situation de handicap qui, par exemple, a été appelée en Équateur "Manuela Espejo", au Nicaragua "Todos con voz" et en Bolivie "Moto Méndez ».

Cette étude a permis à ces pays et à d’autres de mettre en place des programmes de soins spécialisés et d’apporter une aide matérielle à ces personnes.

Il a fait une contribution méritoire afin de garantir un droit humain aussi fondamental que l’éducation. Sur suggestion de Fidel, des pédagogues cubains ont donné vie à la méthode d’alphabétisation « Yo sí puedo » (Moi, oui, je peux), qui a même atteint des pays plus développés.

Fidel Castro était un homme exceptionnel, d’un grand altruisme et sensibilité, qui nous a appris à faire face à toute adversité, à nous dresser et à continuer à lutter, c’est pourquoi pour les Cubains et les citoyens du monde entier le 13 août, jour où il est né à Biran, dans l’actuelle province d’Holguin, est une date mémorable.

