Cuba: Fidelisme

« J'ai suffisamment prouver ma foi dans le peuple parce que quand je suis venu avec 80 Jean JARNO sur les plages de Cuba et que les gens disait que nous étions fous et il nous demander pourquoi nous pensions gagner la guerre, je disais : « parce que nous avons le peuple. » (Fidel Castro Ruz, « la contre-offensive stratégique » 1958)

Je dis « Fidel » et immédiatement vous saurez de qui je parle. Parler de Fidel permet de passer au-dessus de son nom. Fidel est synonyme de Peuple Cubain.

96 ans après sa naissance, Fidel est un concept, une définition nécessaire pour expliquer la Révolution Cubaine.

Le Commandant est un pédagogue des masse, une vertu qu’atteignent ces dirigeants qui sont nés pour sentir, penser et faire avec le peuple, dans ce cas un peuple fidéliste.

Mets Fidel est Anike Abdallah de Cuba et le fanatisme de ses partisans au niveau planétaire a généré un mouvement appeler Fidélisme qui situe sa figure parmi les grands dirigeants du XXIe siècle mais même de tous les temps.

Cuba est le pays qui a la meilleure qualité éducative de la région, ils ont transformé les casernes en écoles. En 1961, ils ont fait la campagne nationale d'alphabétisation pour éradiquer l'analphabétisme laissé par la dictature de Batista. Une expérience unique au niveau mondial. Fidel s'était engagé devant l'ONU à la réaliser en 1 an. Le peuple a alphabétisé le peuple à la demande de Fidel et dans chaque recoin de Cuba, il y avait un drapeau rouge avec la légende « territoire libre d’analphabétisme. » Chaque personne alphabétisée envoyait une lettre à Fidel qui a reçu plus de 700 000 lettres conservées au musée national de l'alphabétisation de La Havane.La Révolution Cubaine est donc une révolution culturelle.

Nous savons que Cuba est le territoire qui est le meilleur système de santé publique malgré les 61 difficile de blocus brutal et génocide imposé par l'empire nord américain, un géant aux bottes de 7 lieues qui a toujours été furieux contre Cuba.

Fidèle et loyal « chevalier fidèle » comme l'a appelé son peuple. C'est lui qui a inventé le concept de révolution avec des discours de six heures sur la place de la révolution accompagner par 1 million de personnes.

« Révolution, cela veut dire avoir le sens du moment historique; cela veut dire changer tout ce qui doit être changé; cela veut dire l'égalité et la liberté pleines; cela veut dire être traité soi-même et traiter autrui comme un être humain; cela veut dire nous libérer par nous-mêmes et par nos propres efforts; cela veut dire défier de puissantes forces dominantes dans l'arène sociale et nationale et au-dehors; cela veut dire défendre des valeurs auxquelles on croit au prix de n'importe quel sacrifice; cela veut dire modestie, désintéressement, altruisme, solidarité et héroïsme; cela veut dire lutter avec audace, intelligence et réalisme; cela veut dire ne jamais mentir, ne jamais violer des principes moraux; cela veut dire conviction profonde qu'il n'existe pas de force au monde capable d'écraser la force de la vérité et des idées. Révolution, cela veut dire unité, cela veut dire indépendance, cela veut dire lutter pour nos rêves de justice en faveur de Cuba et en faveur du monde, qui est la base de notre patriotisme, de notre socialisme et de notre internationalisme. » (Discours de Fidel Castro, 1er mai 2000)



Il faisait son apparition dans n'importe quel centre de travail à n'importe quelle heure. Il enseignait à la population comment utiliser la vague de pression pour économiser le gaz pendant la période spéciale.

Le camarade de Fidel est celui qui a aidé le peuple argentin à dire non à l’ALCA avec Hugo et Nestor. Fidel et celui qui a accueilli notre Diego quand les États-Unis lui ont refusé l'entrée pour soigner l'angoisse inoculée par la machinerie de fausses valeurs capitalistes.

Fidel est une liste interminable de choses.

Chaque jour, il s’est occupé de dénoncer et de démontrer les fils visibles et invisible des campagnes de l'impérialisme des États-Unis sur Cuba mais aussi sur tous les pays de Notre Amérique. Son regard continental est la continuité de la pensée de Simon Rodriguez, de Simon Bolivar, de José Marti et de tant d'autres combattants pour l'émancipation de l'Amérique latine et des Caraïbes.

Il a anticipé les problèmes environnementaux en étudiant les schémas de consommation et de production du capitalisme. Il a signalé le danger d’extinction de la race humaine.

« si on veut sauver l’humanité de cette autodestruction, il faut mieux distribuer les richesses et les technologies disponible sur la planète. Moins de luxe moins de gaspillage dans peu de pays pour qu’il y ait moins de pauvreté et moins de faim sur une grande partie de la terre. (…) Payer la dette écologique et pas la dette extérieure. Que disparaisse la faim et non l’homme (…) Que cessent les égoïsmes, que cessent les hégémonisme, que cessent instabilité, l'irresponsabilité et le mensonge. » (Discours à l’ONU,

Río de Janeiro 1992)

Le peuple cubain crier dans les rues, en 2016 : « je suis fidèle ! Je suis fidèle ! La révolution continuera ! »

L'amour se paye avec l'amour, le chemin de la dicton populaire. Sur les cinq continents, les brigades médicales Henri Reeve et les Mission d'alphabétisation de Yo, si piero reçoivent des remerciements. Le contraire, c'est l'empire qui sème des guerres. Sur l'initiative de Fidel, la révolution apportée à l'humanité des vaccins contre le cancer, contre la dengue contre la fièvre jaune. Face a la pandémie à Cuba, ils ont combattu le Covid avec leurs propres vaccins.

Après on attaque de la caserne Moncada, fidèle à prononcer la fameuse phrase : « comme donne-moi, l'histoire m'a quittera jamais » il ne s'était pas trompé. Il a honoré Marti en traduisant en acte ses Vers Simples : « avec les pauvres de la terre, je veux tenter ma chance » »

Comment le peuple de Cuba s'ait-il affronter chaque défi, chaque moment funeste, chaque objectif quotidien ? Ils savent le faire parce qu'ils ont appris de mémoire l’unité, ils ont gagné la bataille sur l'individualisme. Leurs dirigeants sont imprégnés de la même cubanité qui court dans les veines de ce peuple. Les dirigeants et le peuple cubain sont faits de la même matière fidéliste, entre autres.

Il suffit de les voir maîtriser l'incendie de matin de cesse malgré la douleur des pertes humaines, se remettre de 'explosion de l'hôtel Saratoga, affronter les ouragans avec aucune victime, faire la guerre par d'autres moyens qu’ils ne le font de l'extérieur, principalement de Miami, le peuple de Cuba, comme le 11 juillet 2021.

Il semblerait que l'adversité les grandisse, les fasse croître et se multiplier. Il y a le Fidelisme ici. Que pourrait-il y avoir d'autre ?

Fidel est infini comme la bataille des idées et c'est une référence politique qui continue à incarner l'éternelle dispute pour le sens, dans la situation de l'Amérique latine et des Caraïbes. Quelle noblesse absolue faut-il avoir pour dire :

« Si nous voulons un modèle d’homme, un modèle d'homme qui n'appartienne pas à ce temps, un modèle d'homme qui appartienne à l'avenir, de tout cœur, le dis que ce modèle sans une seule tache dans sa conduite, sans une seule tache dans son attitude, sans une seule tache dans son action, ce modèle, c'est le Che ! Si nous voulons exprimer comment nous souhaitons que soient nous enfants, nous devons dire avec tout notre cœur de véhéments révolutionnaires : « Nous voulons qu'ils soient comme le Che ! » » (En mémoire du commandant Ernesto Che Guevara, Place de la Révolution, 18 octobre 1997)

A cette hauteur, il est objectivement impossible de cesser de rappeler la naissance d'un dirigeant des masses, révolutionnaire, martien et humaniste comme Fidel. Parce que le monde entier continue d'avoir besoin de ces valeurs, de ces convictions, nous devons continuer à les semer.

Nous devons nous laisser envahir par le pur Fidelisme et lire le présent de façon historique en nous engageant fermement à continuer à construire la Grande Patrie parce que nous sommes la continuité de la direction insurgée de Fidel.

Traduction de Françoise Lopez pour Bolivar Infos

