Cuba: Investissements étrangers dans le commerce de gros et de détail

La Havane, 15 août (RHC) La ministre du Commerce intérieur de Cuba, Betsy Diaz a annoncé lundi la participation de l’investissement étranger dans le commerce en gros et au détail du pays pour assurer l’approvisionnement stable de produits très déficitaires dans le réseau de magasins disponibles pour la population.

La fonctionnaire a déclaré dans l’espace radio-télévision Table ronde qu’il s’agit d’une occasion d’éliminer progressivement les pénuries de la nation, car, jusqu’à présent, les principaux projets étaient axés sur la production de biens et de services et non sur le commerce, situation qui change déjà avec la création d’entreprises dans le cadre de la modalité de consignation.

Expliquant la possibilité d’investissements étrangers dans l’activité commerciale, elle a précisé que dans le cas du commerce au détail, seules les coentreprises et les partenariats économiques internationaux avaient été approuvés.

Pour le grossiste, ces deux variantes ont été certifiées, ainsi que pour les entités à capital totalement étranger, dans la mesure où cela est faisable et avantageux pour le pays.

Diaz a réitéré que les mesures favoriseraient de manière sélective ces organisations en vertu de la loi sur l’investissement étranger pour mener des activités de commerce au détail et en gros, ce qui permettrait d’obtenir une plus grande efficacité dans le secteur.

Elle a ajouté que les entreprises seront orientées vers la vente de matières premières, d’intrants, d’équipements et d’autres biens qui peuvent contribuer au développement de la production nationale.

Il s’agit également de la fourniture de produits alimentaires, de produits de toilette et de la ligne économique et de l’installation de systèmes de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables.

La ministre a souligné que toutes les entreprises conçues et évaluées auront comme prémisse potentielle la production nationale et les enchaînements productifs, pour une offre stable de biens et de services, dans un premier temps en monnaie librement convertible et plus tard en monnaie nationale, au fur et à mesure que leurs rendements augmenteront.

Elle a également précisé que ces conventions avec des capitaux étrangers dans l’activité commerciale auront des pouvoirs pour approvisionner les formes de gestion non étatique, et sera, en outre, un moyen de financer la production nationale et de ne pas dépendre autant des importations.

Les nouvelles possibilités d’investissement étranger favoriseront les entreprises ayant des succursales et des représentations à Cuba, qui ont une longue expérience dans le pays et qui s’intéressent maintenant au commerce de gros et de détail. (Source : PL)

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/296706-commerce-en-gros-et-au-detail-a-cuba-beneficiera-dinvestissements-etrangers-photo