Cuba: L’équipe de Volley  se qualifie pour la Ligue des Nations 2023

La Havane, 31 juillet, (RHC)- L'équipe masculine cubaine de volley s'est qualifiée ce dimanche pour la Ligue des Nations 2023. Le match final a été très disputé. Les Cubains ont battu 3 sets à 1 l’équipe de Turquie en finale de la Coupe Challenger à Séoul.

Après un premier set que les Cubains ont remporté avec une marge de 8 points (25-17), le reste du match s’est avéré ardu pour les gagnants. A compter surtout un set perdu 23 à 25 face aux Turcs.

Mais ces derniers n’ont pas pu surmonter l’efficacité des attaques menées par Miguel Angel Lopez qui a accumulé 20 points à lui seul et Jésus Herrera 19.

Le travail de Miguel Angel Lopez a été réparti en 16 en attaque, deux en blocage et deux au service, une excellente performance, tout comme celle de Jésus Herrera (16-2-1).

Roamy Alonso (12/10-1-1) et Osniel Mergarejo (11/6-1-4) se sont également distingués par des résultats à deux chiffres pour Cuba.

Cuba est prête à relever de plus grands défis et le prouvera sûrement dans la Ligue des nations, ancienne Ligue mondiale, et poursuivra son chemin vers la qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024, en passant par les Jeux d'Amérique Centrale et des Caraïbes à San Salvador et les Jeux Panaméricains à Santiago du Chili, tous deux en 2023.

Source: ACN

