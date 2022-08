Cuba: Le FBI harcèle les membres de la brigade de solidarité portoricaine

La Havane, 25 août (RHC) Le président Miguel Diaz-Canel a confirmé jeudi le soutien de Cuba aux membres de la brigade de solidarité portoricaine Juan Rius Rivera, face à la persécution des agents du FBI.

Nous dénonçons le harcèlement contre nos frères #PuertoRico, membres de la Brigade de Solidarité avec #Cuba, Juan Rius Rivera, qui vient de nous rendre visite. L’histoire nous a réunis il y a plus de 150 ans. Il n’y a pas de force capable de nous séparer, a relevé le président cubain dans son profil officiel sur Twitter.

La veille, l’Institut cubain d’amitié avec les peuples (ICAP) avait relevé que des membres du groupement solidaire avaient fait l’objet d’enquêtes, d’actes d’intimidation et d’appels téléphoniques concernant leurs activités de solidarité.

Par une déclaration publiée sur le portail numérique, l’ICAP a exhorté à "dénoncer cet outrage, qui viole les droits humains les plus élémentaires, qui est aussi un acte contre la Révolution cubaine, et à démasquer les véritables intentions de cette nouvelle campagne agressive ».

D’autres organisations, telles que le Réseau continental latino-américain et caribéen de solidarité avec Cuba et les Causes justes, ont exprimé leur solidarité avec la brigade portoricaine face aux violations de ses droits.

Depuis trois décennies, la brigade Juan Rius Rivera défie le blocus des États-Unis contre le peuple cubain et défend le droit de la plus grande île des Antilles à la souveraineté, à l’autodétermination et à l’indépendance. (Source/PL)

