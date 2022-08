Cuba : Les équipes cubaines se rapprochent de la 19e place de l'Olympiade d'échecs

Par: Eyleen Ríos López

Les victoires dans l'adieu ont catapulté les équipes cubaines mardi à la 19e place de l'Olympiade d'échecs de Chennai 2022, qui s'est tenue pour la première fois en Inde, où les acteurs de l'Ouzbékistan et de l'Ukraine ont été couronnés.

Dans le segment ouvert, les hommes de l'île ont imposé 2,5 à 1,5 au Canada pour atteindre 15 unités sur 22 possibles dans le système de points de match. Une fois le bris d'égalité appliqué, le dix-neuvième était parmi les plus de 180 lancers enregistrés dans ce combat.

L'équipe dirigée par le champion national Yasser Quesada a accumulé 27 défaites pour la somme de chaque performance individuelle et il y a eu six de sa série gagnée, trois l'égalisée et seulement deux dans lesquelles elles ont été vaincues.

Parmi les matchs favorables figurent ceux vécus contre la Hongrie et l'Azerbaïdjan, et l'égalité contre l'Ukraine et l'Espagne. Pour atteindre la position finale, ils ont obtenu deux succès consécutifs dans les rondes 10 et 11.

Dans l'ordre individuel, tous les membres de l'équipe reviendront avec des victoires pour leur Elo accumulé, et joueront pour un classement de performance de plus de 2 600, avec Yasser (6 points sur 10 possibles) et Carlos Daniel Albornoz (6,5 sur 10) comme principales références.

La remarquable performance a été complétée par les résultats de Luis Ernesto Quesada (5,5 sur 9), Isán Ortiz (4,5 sur 7) et Omar Almeida (4,5 sur 8).

Parmi les femmes, l'adieu a également apporté la joie du triomphe 2,5-1,5 contre les Philippines et cela a complété une performance globale de sept séries remportées, une égalisée et trois perdues.

Lisandra Ordaz a bien défendu le premier plateau - dans lequel elle a affronté les adversaires de plus haut niveau - avec une contribution de cinq points en 10 matchs. Yerisbel Miranda a réalisé six sur 10, Maritza Arribas 5,5 sur neuf et en tant que remplaçant Ineymig Hernández deux sur cinq, pour compléter la performance.

Il convient de mentionner tout particulièrement la reine nationale Yaniela Forgas, partant du quatrième tableau, avec 7,5 rayures en 10 présentations. Il a ajouté sept victoires et une égalité, avec seulement deux revers.

L'entraîneur-capitaine de l'équipe masculine, Rodney Pérez, a fait l'éloge du résultat global des deux acteurs, a assuré que le résultat dépassait les attentes et a surtout souligné le travail en tant que groupe.

"Nous sommes tous très heureux de ce qui a été accompli, il y avait une très bonne ambiance pour contribuer à l'objectif des équipes et nous sommes revenus avant tout avec cette satisfaction", a reconnu Rodney, sûr que c'est aussi le sentiment d'Aramís Álvarez, entraîneur des filles.

Dans la soi-disant Coupe Nona Gaprindashvili, à laquelle les résultats des deux équipes sont ajoutés, Cuba a obtenu la 18e place avec une somme de 30 points.

Podiums de l'Olympiade

Section ouverte: Ouzbékistan (19 points), Arménie (19) et Inde 2 (18).

Section féminine: Ukraine (18), Géorgie (18) et Inde (17).

