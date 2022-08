Cuba : Plan de lutte contre la variole du singe 

L'OMS a déclaré l'épidémie dans de nombreux pays comme une urgence de santé publique de portée internationale

Auteur: Liz Conde Sanchez | internet@granma.cu28 juillet 2022 10:07:03

Face à la menace épidémiologique que représente la variole du singe - déjà déclarée urgence sanitaire mondiale par l'OMS - le Système de santé national a mis en place un ensemble d'actions visant à prévenir et à faire face au risque de propagation de cette zoonose, qui n'a pas encore été signalée dans le pays.

À cet égard, le Dr Carilda Peña, vice-ministre cubain de la Santé publique, dans son intervention lors de la réunion de la Commission permanente de la santé et des sports de l'Assemblée nationale, qui a récemment tenu sa 9e Session ordinaire, tout en faisant le point sur la situation épidémiologique, a passé en revue les principales actions mises en œuvre par Cuba en réponse à la maladie.

Tout d'abord, la surveillance épidémiologique a été renforcée aux points d'entrée dans le pays, et le personnel de santé a été formé à la détection rapide des cas suspects.

De même, un organigramme a été défini pour la prise en charge des patients présentant des symptômes suspects de la maladie, des mesures de contrôle des épidémies ont été établies et des unités de soins ont été définies pour la prise en charge des malades.

Par ailleurs, des normes de biosécurité ont été établies pour les patients, les membres de leur famille et les prestataires de services, en tenant compte du niveau de contagiosité et du mode de propagation de cette pathologie.

CINQ RECOMMANDATIONS DE L’OMS ET DE L’ONU

Le 23 juillet, dans une déclaration publiée sur son site officiel, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié l'épidémie de variole du singe d' « urgence sanitaire mondiale », en raison de l'augmentation du nombre de cas dans le monde, plus de 16 000 infections ayant été signalées dans 75 pays.

La maladie, a-t-elle précisé, est causée par un virus et peut être transmise de l'animal à l'Homme et de personne à personne.

On la trouve couramment dans les forêts tropicales d'Afrique centrale et occidentale, où vivent les animaux porteurs du virus, et elle est endémique.

Plusieurs pays où la variole n'est pas endémique ont signalé des cas en mai 2022, mais seuls quelques voyageurs ont déclaré avoir visité des pays où la maladie est répandue. À l'heure actuelle, il n'y a pas de lien clair entre les cas signalés et les voyages en provenance de pays endémiques, ni de lien avec des animaux infectés, a déclaré l'OMS.

1. DÉTECTER LES SIMPTÔMES (sic!)

Selon l'ONU et l'OMS, les symptômes comprennent généralement de la fièvre, de violents maux de tête, des douleurs musculaires, des douleurs dorsales, une baisse d'énergie, des ganglions lymphatiques enflés et des éruptions ou des lésions cutanées.

L'éruption cutanée apparaît généralement le premier ou le troisième jour après l'apparition de la fièvre. Les lésions peuvent être plates ou légèrement surélevées, remplies d'un liquide clair ou jaunâtre, puis former une croûte, sécher et tomber. Le nombre de lésions sur un individu varie de quelques unes à plusieurs milliers.

L'éruption a tendance à se produire sur le visage, la paume des mains et la plante des pieds. On peut également en trouver dans la bouche, les organes génitaux et les yeux.

Les symptômes durent généralement deux à quatre semaines et disparaissent d'eux-mêmes, sans traitement.

Les nouveau-nés, les enfants et les personnes souffrant d'immunodéficience risquent de présenter des symptômes plus graves et de mourir de la maladie. Entre 3 et 6 % des cas identifiés où la variole du singe est endémique ont entraîné la mort.

2. CONNAÎTRE LE MODE DE TRANSMISSION

Cette maladie peut être transmise à l'homme lorsqu'il entre en contact physique avec un animal infecté, c'est pourquoi il faut toujours se protéger lorsqu'on interagit avec eux.

Les personnes atteintes de la maladie sont contagieuses tant qu'elles présentent des symptômes. Les éruptions cutanées, les liquides organiques (tels que les fluides, le pus ou le sang provenant de lésions cutanées) et les croûtes sont particulièrement infectieux.

En outre, le virus peut être transmis par des objets utilisés par des personnes malades ; et d'une femme enceinte au fœtus par le placenta, ou par le contact d'un parent infecté avec l'enfant pendant ou après la naissance, par contact de peau à peau.

On ignore si les personnes asymptomatiques sont susceptibles de transmettre la maladie.

3. APPLIQUER LES MESURES DE PROTECTION

Il est possible de réduire le risque de transmission en limitant les contacts avec les personnes présentant des cas suspects ou confirmés.

En cas de contact physique avec une personne atteinte, encouragez-la à s'isoler et à couvrir ses lésions cutanées si elle le peut (par exemple, en portant des vêtements sur l'éruption).

Selon l'OMS, il est également conseillé de réduire le nombre de partenaires sexuels et d'utiliser des mesures et des pratiques de protection individuelle, notamment lors de concentrations faibles ou importantes.

4. SOIGNER LES BLESSURES

Les symptômes disparaissent souvent d'eux-mêmes sans traitement, indique l'ONU, mais il est important de prendre soin de l'éruption en la laissant sécher si possible ou, si nécessaire, en la recouvrant d'un pansement humide pour protéger la zone.

Il est impératif d'éviter de toucher les plaies de la bouche ou des yeux. Les bains de bouche et les gouttes pour les yeux peuvent être utilisés à condition d'éviter les produits contenant de la cortisone.

5. RENFORCER LES MESURES DE SANTÉ NATIONALES

Les autorités sanitaires internationales ont recommandé aux États membres de l'OMS d'intensifier la surveillance des signes cliniques compatibles avec la variole du singe dans le cadre des programmes de surveillance nationaux en vigueur, ainsi que l'accès à des tests de diagnostic fiables, abordables et précis.

Elles ont appelé à renforcer la capacité des laboratoires et du séquençage génomique, à isoler les cas pendant toute la durée de la période infectieuse, à rechercher les contacts et à envisager l'utilisation ciblée de vaccins antivarioliques ou antivarioliques de deuxième ou troisième génération, ainsi que de vaccins prophylactiques.

