Cuba: Préparation  du référendum populaire sur le nouveau Code des familles

La Havane, 25 août (Prensa Latina) Plus de 21 000 bureaux de vote ouvriront à Cuba le 25 septembre prochain pour la tenue du référendum populaire sur le nouveau Code des familles, ont informé aujourd’hui les autorités du Conseil Électoral National (CEN).

Selon le vice-président du CEN, Tomés Amarán, les conditions ont été créées pour que l’électeur absent de sa province de résidence pour des raisons personnelles ou de travail puisse exercer son droit de vote dans des collèges spéciaux habilités à cet effet.

Amarán a expliqué à la télévision nationale que la documentation du processus est prête, qui prévoit l’impression d’environ 10 millions de bulletins et le choix du personnel des bureaux de vote.

La mise à jour des liste des électeurs conclura le 30 août prochain a-t-il déclaré.

Il a également précisé que 12 513 circonscriptions et plus de 200 000 citoyens, y compris les autorités électorales et le personnel d’appui, participeront à l’organisation du référendum.

Cette vingt-cinquième version de la législation, adoptée en juillet dernier par le Parlement, est le résultat de la modification du projet précédent qui a été soumis à la consultation de la population et de spécialistes, qui ont chacun apporté des changements importants.

S’il est adopté, il remplacera le Code en vigueur qui date de 1976 et assurera la continuité des droits contenus dans la Constitution de 2019 et les traités internationaux auxquels La Havane est partie.

Pour la première fois de son histoire constitutionnelle, Cuba a approuvé l’exercice effectif d’un référendum législatif et fait donc partie des quelques pays qui ont assumé cette forme de démocratie directe.

