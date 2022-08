Cuba: Renforcer les liens historiques de Cuba avec les Caraïbes

Par María Josefina Arce

La première réunion régionale des chefs de gouvernement à Nassau, avant la conférence de l’ONU sur le changement climatique, en novembre prochain, en Égypte, s’est avérée une occasion propice pour le renforcement des liens historiques et fraternels de Cuba avec les Caraïbes.

Lors de réunions de la délégation cubaine, dirigée par le Premier ministre, Manuel Marrero, avec des représentants des gouvernements de plusieurs pays tels que le Commonwealth des Bahamas, la Dominique et la Barbade, Cuba et ses interlocuteurs ont passé en revue la coopération existante dans divers domaines tels que la santé, l'éducation et notamment la lutte contre le changement climatique.

L'aide médicale cubaine a été extrêmement utile pendant des décennies, et après l'arrivée du Covid-19, elle s'est intensifiée. En fait, les États de la région ont demandé une présence accrue des professionnels de la santé de la plus Grande des Antilles.

Suite à cette demande, plusieurs brigades médicales se sont rendues au Suriname, en Jamaïque, à Saint-Vincent-et-les-Grenadines et à Saint-Christophe-et-Niévès, entre autres.

Mais les Caraïbes ont également soutenu l'archipel dans sa lutte contre la maladie causée par le nouveau coronavirus, face à l'intensification du blocus génocidaire nord-américain, qui a imposé de nouveaux obstacles à l'acquisition du matériel nécessaire aux soins des personnes infectées.

De la Barbade, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, de Sainte-Lucie et de Saint-Christophe-et-Nlévès, entre autres pays, est arrivée l'aide de solidarité qui a tant compté pour le peuple cubain.

Au fil des décennies, plusieurs initiatives lancées par Cuba ont atteint les Caraïbes. Par exemple, la Mission Miracle, un programme de réhabilitation ophtalmologique qui a bénéficié aux pauvres de la région.

Le soutien des nations des Caraïbes à la lutte des Cubains pour lever le siège économique, commercial et financier imposé par les États-Unis depuis 60 ans a également été inestimable.

La CARICOM, la Communauté des Caraïbes, s’est fermement opposée à l'exclusion de La Havane du soi-disant Sommet des Amériques, qui s'est tenu en juin dernier à Los Angeles, aux États-Unis, position qu'elle a réitérée lors des sessions de cette réunion.

Cuba entretient actuellement des relations au plus haut niveau avec les États qui composent le CARICOM, fondées sur le respect, l'égalité, la coopération et la solidarité.

Cuba a toujours été favorable à des relations plus étroites avec ses frères des Caraïbes, qui, dans une attitude courageuse, ont défié les pressions nord-américaines et établi des liens diplomatiques avec notre pays dans les années 1970.

A Nassau, le chef du gouvernement cubain a confirmé la volonté de ne pas lésiner d’efforts dans la lutte contre les effets du changement climatique et son appui aux pays de la région.

https://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/297173-renforcer-les-liens-historiques-de-cuba-avec-les-caraibes