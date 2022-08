Cuba: Reprise progressive de la production d'électricité

Par María Josefina Arce.

Plusieurs facteurs ont joué un rôle. Il est nécessaire de comprendre qu'il s'agit d'un processus très coûteux et que l'urgence sanitaire mondiale de plus de deux ans causée par le Covid-19, a nécessité la dépense de ressources substantielles, dans un pays en butte au blocus draconien imposé par les États-Unis et renforcé ces dernières années.

Les travaux de maintenance des différentes centrales thermoélectriques du pays ont donc été interrompus, ce qui a entraîné des coupures de courant et les habituelles pannes d'électricité dans tout le pays.

Le blocus nord-américain entrave et rend encore plus coûteux pour Cuba l'acquisition des équipements et pièces nécessaires, ainsi que du carburant, qui a atteint des prix élevés sur le marché international.

Sur cet aspect, le ministre cubain de l'Énergie et des Mines, Liván Arronte, lors de l'émission de radio et de télévision «La Table Ronde», a déclaré que le secteur est sérieusement affecté par 56 des plus de 200 mesures appliquées par l'administration Trump pour renforcer le siège économique contre la plus grande des Antilles.

En effet, la maintenance et les travaux dans les unités thermoélectriques sont retardés en raison du refus des fabricants d'équipements et de pièces d'honorer les contrats sous la pression des Etats-Unis.

Entre avril 2019 et mars 2020, la politique hostile des États-Unis a causé 125 millions de dollars de dommages au secteur.

En outre, l'une de nos principales sources de devises, le tourisme, a également été affectée par l'incidence du virus dans le monde. Cependant, même au milieu de ce scénario et des maigres ressources disponibles, des fonds ont été réservés pour le système électro-énergétique.

Aujourd'hui, selon l'explication donnée par le responsable du secteur, on travaille pour faire avancer la stratégie gouvernementale de récupération de la capacité de production, pour laquelle, avec beaucoup d'efforts, des fonds ont été alloués et de nouveaux investissements sont prévus.

Et sur cette voie, il est prévu avant la fin de l'année en cours de restaurer 489 mégawatts de puissance, qui ne sont pas disponibles en raison de limitations technologiques, tout en cherchant à incorporer 531 mégawatts par l'exécution de nouveaux investissements.

Les travailleurs du secteur ont fourni un grand effort et s'efforcent, avec les autorités, de résoudre le déficit de production d'électricité, qui a un impact important sur la population et l'économie, dont la reprise est également affectée, après plus de deux ans de pandémie.

