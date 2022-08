Cuba : Tentative de destruction des archives du tribunal populaire du centre de La Havane

Le ministère des sciences, de la technologie et de l'environnement en tant qu'organe directeur du système national de gestion des documents et des archives dénonces les faits survenus quand des citoyens sans scrupules ont tenté de détruire les archives du tribunal populaire de la municipalité du centre de La Havane.

Les archives du tribunal sont dépositairesvde la documentation concernant sa mission de rendre la justice et d'assurer les démarches et la résolution des affaires judiciaires conformément à la loi, dans le sens de ce qui est juste, rationnel, rapide, du respect des garanties des parties, de la transparence et de la mise en œuvre opportune et effective des décisions.

Ces actes de vandalisme ont aussi pour but de réduire à néant toutes les actions que le pays réalise dans le cadre du programme de mémoire historique qui contribue à la préservation de la documentation de valeur historique et à garantir grâce aux preuves documentaires les droits des personnes naturelles et le respect des devoirs et des obligations des personnes juridiques. Sauvegarder les documents d’archives est vital pour la résolution et la transparence des actions publiques car ce sont des outils indispensables pour un meilleur fonctionnement de l’administration en tant qu’instruments destiné à aider à comprendre les processus de transformation et d’administration de la justice sociale dans le total respect des préceptes constitutionnels.

Nous rejetons toute tentative de déstabilisation de notre pays et réaffirmerons que nous continuerons à défendre pour les générations présentes et futures le patrimoine historique documentaire de la nation, reflet de l'œuvre indestructible de la Révolution.

