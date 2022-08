Echecs : Cuba clôture bien la première moitié de l'Olympiade d'échecs à Chennai

L'égalité des hommes avec l'Espagne et le triomphe des femmes contre la Colombie ont marqué (pour Cuba), le sixième tour (lors) de l'Olympiade d'échecs de Chennai 2022, qui rassemble plus de 300 équipes en plus de ses sections ouvertes et féminines.

Le principal enjeu des Caraïbeens dans la section ouverte était de rester sans défaite, après les quatre tables validées contre les Espagnols qui lui ont permis d'atteindre 10 points et de se placer à la huitième place alors que la moitié du concours était déjà écoulée.

Yasser Quesada a obtenu un match nul contre Alexei Shirov, né en Lettonie mais représentant espagnol depuis plus de vingt ans, tandis qu'à la deuxième table, Carlos Daniel Albornoz (match nul aussi mais je ne sais pas comment traduire dividia) avec David Anton.

Sur le troisième échiquier, le bras de fer entre Luis Ernesto Quesada et Jaime Santos d’Avila s’est également terminé sans vainqueur, et l’égalité totale est venue quand Omar Almeida et le joueur vénézuélien Eduardo Iturrizaga ont décidé de partager les honneurs.

Individuellement, les Cubains n'ont subi que deux défaites, l'une par Yasser et l'autre par Luis Ernesto. La somme totale des points des cinq membres de l'équipe est de 17,5 unités, un détail important, car c'est l'un des paramètres à prendre en compte pour départager les participants.

En tête du classement, l’équipe arménienne apparaît maintenant seule, avec 12 points, après avoir battu 2,5-1,5 India 2, une équipe avec quelques jeunes joueurs et qui a fait un pas impressionnant jusqu'à présent, puisqu'elle n'a jamais été parmi les favoris.

En ce qui concerne les des femmes, les Cubaines ont battu les Colombiennes 2,5-1,5 grâce aux succès de Yerisbel Miranda sur Astrid Chirivi à la table deux, et de Yaniela Forgas contre Valentina Argote à la troisième place.

Lisandra Ordaz, chef du groupe, a accepté un match nul avec Melissa Castrillón, mais la jeune Ineymig Hernández a essuyé le seul revers contre Paula Andrea Rodríguez devant le quatrième échiquier.

Les Antillaises ont gravi 10 échelons et occupent maintenant la 20e place avec neuf points, au sein d’un classement dominé par l’équipe locale avec une performance parfaite de 12 points, après avoir gagné 3-1 ce jour-là contre la Géorgie.

Ce jeudi, il y aura une pause générale et un jour plus tard, les parties reprendront, les Cubains se mesurant avec l'équipe de India 2 dans la joute sans distinction de sexe, et les filles défiant l'équipe mongole.

Traduction David Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/08/03/cuba-cierra-bien-primera-mitad-de-olimpiada-de-ajedrez-en-chennai/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/08/echecs-cuba-cloture-bien-la-premiere-moitie-de-l-olympiade-d-echecs-a-chennai.html