Guatemala: Nouvelle  journée de manifestations contre la corruption

La Havane, 11 août, (RHC)- Une nouvelle manifestation contre la corruption au Guatemala a été convoquée ce jeudi par l’Assemblée sociale populaire (ASP), le Comité de développement paysan (Codeca) et la Fédération des étudiants de l’université de San Carlos.

Les manifestants se sont donné rendez-vous dans un point de la banlieue de la capitale guatémaltèque avant d’engager (sic!) la route Aguilar Batres en direction du centre historique.

L’organisation maya Waqib’ Kej, Action citoyenne et JusticiaYa ont également appelé la population à descendre dans la rue.

Dans leur appel, ces organisation ont mis en garde contre la manière dont le "Pacte de corruption a réussi à consolider la mainmise de l'État, au point de violer de manière flagrante les droits fondamentaux de nos peuples et de quiconque s'oppose à la corruption ».

Les peuples indigènes, les autorités ancestrales et les organisations sociales ont d’autre part rappelé au président Alejandro Giammattei que "la censure contre la presse et la liberté d'expression sont des caractéristiques qui décrivent l'autoritarisme et la dictature de son gouvernement ».

