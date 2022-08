Honduras : Xiomara Castro convoque le conseil de défense national

La présidente du Honduras, Xiomara Castro, a convoqué dimanche pour une réunion extraordinaire mercredi prochain conseil de défense et de sécurité du pays après que des différents aient surgi au Congrès à propos de l'approbation de lois en la matière.

À cette réunion, cela n'a pelle lancé par la présidente, doivent assister en plus de la présidente elle-même les responsables des pouvoirs législatif et judiciaire, plus le procureur général de la république et les ministres de la sécurité et de la défense.

Castro a convoqué à cette réunion quelques jours après qu’ait été rejetée au Congrès national une nouvelle version de loi sur la défense et la sécurité nationale qui avait été proposée par la présidente.

Par plus de 60 voix contre, les groupes du Parti National, du Parti Libéral et du Parti Sauveur du Honduras ont rejeté la proposition de réformes de la loi spéciale du conseil national de défense et de sécurité (CNDS) du parti Liberté et Refondation (LIBRE) qui n'a eu le soutien que de 54 députés lors du vote sans débat.

Selon l'ancien président renversé par un coup d'Etat en 2009, dirigeant de LIBRE, Manuel Zelaya, la nécessité d'approuver les nouveaux changements sont dûs au fait que « nous avons plus de 10 institutions de la sécurité où on ne peut pas faire de nominations, on ne peut pas voir le passif, les liquidations. On ne peut pas continuer à conserver des institutions paralysées. »

Le secrétaire du Congrès, Carlos Zelaya, a déclaré : « Il semble que des forces étrangères s’infiltrent dans ce Congrès pour que nous ne puissions pas accompagner et avoir les voix nécessaires pour approuver cette loi. Il y a des choses urgentes que la présidente a besoin qui soient définies lors de ce conseil et il y a beaucoup d'institutions tellement importante pour la politique de défense et de sécurité qui sont bloquées. »

Il existe un débat, même à l'intérieur de LIBRE, sur la pertinence des modifications de la loi de la sécurité. La présidente se défend en arguant qu'elles sont nécessaires « pour que le processus de refondation du pays commence, pour qu'une dictature qui a duré plus de 10 ans charge, » en évoquant les Gouvernements de Juan Orlando Hernández

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

https://www.telesurtv.net/news/presidenta-honduras-convocatoria-consejo-seguridad-20220822-0017.html

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/08/honduras-xiomara-castro-convoque-le-conseil-de-defense-national.html