Mexique: 65 arrêtations pour la disparition des Normaliens d’Ayotzinapa

La Havane, 21 août, (RHC)- La justice mexicaine a arrêté l’ancien procureur général Jésus Murillo et ordonné l’arrestation de 64 policiers et militaires impliqués dans la disparition, en 2014, de 43 étudiants de l’école normale d’Ayotzinapa, dans le sud du pays.

Un rapport d’une commission officielle avait auparavant qualifié l’affaire de crime d’État.

Jésus Murillo est la plus importante personnalité arrêtée dans l’affaire, qui a redémarré de zéro après l’arrivée à la présidence d’Andrés Manuel Lopez Obrador.

Il a été appréhendé à son domicile de Mexico pour «disparition forcée, torture et délits contre l'administration de la justice», et n'a pas opposé de résistance, a indiqué le parquet dans un communiqué. L’ancien procureur général du Mexique est accusé d’avoir fabriqué une version des faits pour boucler l’enquête au plus vite en 2014.

Par ailleurs les 64 policiers et militaires sont recherchés pour « crime organisé, disparition forcée, tortures, homicide et délits contre l'administration de la justice », a précisé le parquet. Les identités et le rang des personnes recherchées n'ont pas été mentionnés.

L’ancien procureur serait l'un des principaux artisans d'une version des faits inventée pour tenter de clore l'affaire en faisant croire que toute la lumière avait été faite sur ces disparitions, que tous les étudiants avaient été tués, incinérés et enterrés au même endroit, dans une décharge. Mais avec le temps, il a été démontré que cette version ne tenait pas techniquement ni scientifiquement. Et la commission mise en place par le gouvernement actuel est en train d'établir que c'était une décision délibérée de détourner l'enquête, ce qui a contribué au fait qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas où se trouvent les étudiants, même si on commence à avoir un petit peu plus d'informations aujourd’hui.

Sources: Prensa Latina et AFP

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/297188-affaire-ayotzinapa-la-justice-mexicaine-arrete-65-personnes-impliquees