Mexique : AMLO ne cédera pas la souveraineté face aux pressions du T–MEC

Le président du Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) a affirmé jeudi que son pays n’acceptera pas de céder sa souveraineté à cause du traité entre le Mexique, les États-Unis et le Canada face aux récentes revendications de deux pays pour la refonte de la politique énergétique mexicaine destinée à renforcer l’entreprise publique d’électricité.

AMLO a affirmé que son pays ne va remettre son « indépendance à aucun Gouvernement étranger » bien qu’il s’agisse du marché le plus important du monde : « Même si il s’agit du marché le plus important du monde. Si avoir accès à ce marché implique de céder notre souveraineté, nous ne l’acceptons pas. Nous n’allons remettre notre indépendance à aucun Gouvernement étranger, » a prévenu le président mexicain lors de sa conférence de presse matinale.

Il a évoqué son intervention au huitième chapitre du T–MEC qui a fait polémique et arrêté les conversations pendant presque 15 jours parce qu’AMLO s’opposait « à ce qu’avaient négocié les fonctionnaires du Gouvernement précédent. »

Ce chapitre souligne que le Mexique « a la pleine maîtrise » de ses ressources énergétiques et que « tous les hydrocarbures qui se trouvent dans le sous-sol du territoire national » sont la propriété absolue et indiscutable du pays.

AMLO a lu en public certains paragraphes de ce chapitre de l’accord commercial et invité à réfléchir sur la richesse en gaz et en pétrole présente dans le sous-sol mexicain.

Il a exprimé son intention d’envoyer une lettre à son homologue étasunien, Joe Biden, pour exprimer son désaccord face à la demande de consultation émise la semaine dernière par la représentante légale de la Maison-Blanche pour le T–MEC, Katherine Tai.

« Comment pourrions-nous accepter cela ? Et je suis sûr que le président Biden ne le sait même pas. Et j’ai envie de lui envoyer une lettre pour lui dire : « Que se passe-t-il ? Au mieux, vous n’êtes pas informé parce que vous m’avez toujours dit, et je le crois, que notre relation va être sur un pied d’égalité, » a déclaré Lopez Obrador.

Mais il pense qu’il ne sera pas nécessaire d’annuler le T–MEC et a fait allusion au changement d’époque et au fait qu’il est bon de conserver cet accord pour toutes les parties, en particulier pour le Mexique et les États-Unis.

« Il ne va pas y avoir de rupture, ça, je vous le dis. Et pourquoi ne va-t-il pas y avoir de rupture ? Non seulement parce que nous sommes raisonnables mais parce que cela ne nous convient pas, et pas seulement au Mexique. Cela ne convient pas aux États-Unis. Ce n’est plus l’époque précédente. »

Selon un communiqué de la porte-parole du ministère du commerce international du Canada, Alice Hansen, qui a été diffusé par les agences de presse internationales, la demande présentée par la partie étasunienne de l’accord a le soutien du Canada.

Les États-Unis et le Canada accusent le Mexique de ne pas respecter les lois sur la concurrence fixées par le T-MEC à cause de la modification de la loi sur l’industrie électrique mexicaine destinée à favoriser l’entreprise publique d’électricité par rapport aux compagnies étrangères.

Qu’est-ce que le T–MEC ?

Le T-MEC est entré en vigueur le 1er juillet 2020 et est le résultat d’une renégociation entre le Mexique, les États-Unis et le Canada de l’ancien traité de libre commerce de l’Atlantique Nord (TLCAN) en vigueur de 1994 au 31 juin 2020. Le processus de renégociation a débuté en 2017 et le nouvel accord a été signé au mois de décembre 2019.

Selon le texte de l’accord commercial, son intention est de renforcer l’amitié entre les trois pays, leurs économies, leurs relations commerciales, la compétitivité de leurs exportations, leurs petites et moyennes entreprises et d’établir un cadre légal clair, transparent et prévisible pour la planification des affaires.

