Mexique : Le Mexique défend sa souveraineté énergétique face aux États-Unis et au Canada

La Havane, 2 août, (RHC)- Le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador a mis l’accent ce mardi sur la défense de la souveraineté énergétique de son pays.

Il a ainsi réagi aux récentes divergences qui opposent le Mexique aux États-Unis et au Canada, au sein de l’accord commun de libre-échange T-MEC.

À cet égard, le président mexicain a confirmé que son pays n'avait pas l'intention de quitter le T-MEC et souligné qu’il avait fait part à son homologue étasunien, Joe Biden, de sa surprise au sujet de l’appel à des consultations dans le cadre de l’accord en ce qui concerne la politique énergétique du Mexique.

Andrés Manuel Lopez Obrador a souligné que son gouvernement n’allait pas permettre d’être traité comme une colonie. «Le Mexique est un pays indépendant, libre et souverain», a-t-il souligné.

Le président mexicain a déclaré que, néanmoins, son gouvernement «recherchera toujours le bon voisinage» et il a célébré le fait que le T-MEC offre de nombreuses opportunités de voisinage parce que les États-Unis sont le pays au plus grand potentiel économique et commercial du monde.

Jeudi dernier, le président mexicain a déclaré que son pays n'acceptait pas de céder sa souveraineté pour le T-MEC, face aux demandes du Mexique et du Canada de réformer la politique énergétique mexicaine pour renforcer l'entreprise publique d'électricité.

Source: TeleSur

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/295334-le-mexique-defend-sa-souverainete-energetique-face-aux-etats-unis-et-au-canada