Mexique: Les États-Unis annulent le programme anti-émigration Restez au Mexique

Un juge fédéral du Texas a annulé l'ordre de rétablir le programme « Restez au Mexique » , ce qui permet au Gouvernement du président Joe Biden de mettre fin à cette mesure qui oblige les demandeurs d'asile à attendre hors des États-Unis (USA) que leur cas soit traité.

Dans le communiqué, le département de sécurité nationale (DHS) indique qu'il a cessé d'inclure les migrants dans les protocoles de protection du migrants (MPP), une politique connue familièrement sous le nom de « Restez au Mexique. »

À partir de maintenant, des milliers de personnes qui attendaient au Mexique pourront entrer graduellement aux États-Unis pour présenter leur demande d'asile dans les semaines qui suivront, a annoncé le DHS.

Le juge fédéral Matthew Kacsmaryk, au Texas, a annulé sa sentence en réponse à une demande du département de la justice des États-Unis.

Cette demande était basée sur une sentence émise en juin dernier par la cour suprême qui stipulait que le Gouvernement du président Joe Biden pouvait mettre fin à la politique établie en 2019 par son prédécesseur Donald Trump.

« Le DHS s'est engage à mettre fin à la mise en place ordonnée par la cour de MPP rapidement et de façon ordonnée, » a ajouté le département qui a appelé instamment les demandeurs d'asile à avoir confiance dans l'information officielle du Gouvernement, pas dans les trafiquants de personnes.

Cette annonce est arrivée un an après que le Gouvernement de Biden ait engagé des actions pour en terminer avec les règles de ce programme et cela a été possible grâce à un ordre judiciaire émis hier.

