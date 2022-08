Mexique : Regarder vers le sud, la tournée du chancelier mexicain au Pérou en Bolivie et en Colombie

Marcelo Ebrard, le ministre des relations extérieures du Mexique, a commencé une tournée par le Pérou, la Bolivie et la Colombie pour renforcer les alliances politiques et économiques du Gouvernement d’Andres Manuel Lopez Obrador en Amérique du Sud.

Cette tournée a lieu, en outre, dans le cadre de l’intense précampagne que mène à bien le chancelier puisque c’est l’un des principaux pré-candidats pour succéder à Lopez Obrador aux élections présidentielles de 2024.

Avant son départ, le ministère a expliqué dans un communiqué que ce parcours a pour but de réaffirmer l’engagement de renforcer les liens d’amitié et de coopération dans le cadre de la stratégie « regarder vers le sud. »

De plus, il s’agit de pays qui ont des Gouvernements de gauche avec lesquels le président mexicain a une forte alliance puisqu’il a soutenu publiquement les présidents du Pérou Pedro Castillo, de la Bolivie Luis Arce et Gustavo Pétro qui dimanche prochain sera investi président de la Colombie.

La première escale d’Ebrard a été Lima où il a rencontré Castillo mercredi vers minuit à la clôture d’une journée qui a marqué une nouvelle crise politique du président péruvien à cause de la démission d’Anibal Torres, le quatrième président du conseil des ministres qu’il a eu en seulement un an de gouvernement.

Selon le communiqué officiel, le chancelier a transmis à Castillo « les saluts et la tendresse » de Lopez Obrador et l’a invité à participer au sommet de l’Alliance du Pacifique qui se tiendra en novembre au Mexique.

Après une session privée, tous deux ont dirigé une réunion de travail avec des patrons des deux pays lors de laquelle on a décidé d’augmenter les échanges en matière de tourisme, d’investissement et de commerce. Actuellement, les entreprises mexicaines investissent 16 000 000 000 de dollars au Pérou, en particulier dans des secteurs comme les télécommunications, la pharmacie, les aliments, les mines, les services financiers et les assurances.

Le lithium

Ebrard a poursuivi sa tournée par la Bolivie où il rencontrera jeudi Arce, l’un des présidents latino-américains les plus proches de Lopez Obrador avec qui il a l’habitude de réaffirmer la relation de fraternité et qu’il a l’habitude de remercier pour le rôle qu’a joué le Mexique après le coup d’Etat qu’a subi l’ancien président et Evo Morales en novembre 2019.

Ce sera l’arrêt le plus long de ce voyage puisque le chancelier participera à des événements dans les villes de La Paz, Uyuni et Sucre et donnera le coup d’envoi de la reprise des travaux de la Chambre de Commerce et d’Investissement Mexique–Bolivie (CAMEXBOL) composée de 25 entreprises de secteurs comme la ligne blanche, la mine, la construction, la fabrication de véhicules électriques, les assurances et le marché boursier entre autres.

il dirigera aussi une cérémonie avec le nouveau consul honoraire du Mexique à Santa Cruz, Luis Fernando Saavedra et rencontrera des dirigeants de la communauté mennonite d’origine mexicaine résidant en Bolivie.

L’activité qui suscite le plus d’attentes est la visite qu’il réalisera demain à la saline d’Uyuni qui est la plus importante réserve de lithium de type salé dans le monde.

Ebrard visitera l’usine de Gisements de Lithium Bolivien (YLB) dans le cadre d’une stratégie destinée à stimuler la collaboration entre les deux pays et à connaître de première main l’expérience bolivienne dans l’exploration et dans l’exploitation au moment où le Mexique cherche à avancer dans le schéma non officiel de coopération régionale des pays latino-américains qui ont les plus importantes réserves de lithium.

« La Bolivie est l’un des pays qui a l’une des réserves les plus importantes du monde et c’est un dialogue qui est important pour nous et nous intéresse. Si l’Amérique latine se coordonnait, l’Argentine, le Chili, le Pérou, la Bolivie et le Mexique, nous aurions plus de 65 % du lithium du monde entier, c’est l’un des minerais stratégiques pour l’avenir, » a expliqué le chancelier qui a traité ce sujet dans un article publié dans le journal bolivien La Razón.

L’Amérique latine et le Mexique, à l’avant-garde de la lutte pour le lithium pour que cette richesse ne finisse pas dans des mains étrangères

« Ce métal stratégique place la Bolivie à la première place des réserves du monde et le Mexique à la 10e. Pour le Gouvernement du président Andres Manuel Lopez Obrador, le lithium est un minerai clé pour l’avenir énergétique du pays. C’est pourquoi la Bolivie devient un allié naturel pour le développement et le renforcement de l’industrie au bénéfice des 2 peuples, » a-t-il affirmé.

Samedi, Ebrard participera en tant qu’invité d’honneur à la célébration du 197eme anniversaire de l’indépendance de la Bolivie et ensuite, il partira pour la Colombie où dimanche, il assistera à l’investiture de Pétro qu’il rencontrera aussi en privé.

« Avec la Colombie, nous avons une relation très étroite et en augmentation dans le tourisme, dans les investissements, dans beaucoup de secteurs, alors, c’est l’une des relations prioritaires du Mexique, » a assuré le chancelier avant de partir.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/08/04/nuestramerica-mirar-al-sur-las-claves-de-la-gira-del-canciller-mexicano-por-peru-bolivia-y-colombia-para-fortalecer-las-relaciones-con-la-region%EF%BF%BC%EF%BF%BC/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/08/mexique-regarder-vers-le-sud-la-tournee-du-chancelier-mexicain-au-perou-en-bolivie-et-en-colombie.html