Les États-Unis et les pays de l'union européenne font une campagne historique très agressive contre la fédération de Russie à propos de l'opération militaire spéciale des forces armées de Russie en Ukraine. En même temps, leurs actions rappellent les campagnes médiatiques contre les opposants géopolitiques de l'Occident.

Les médias pro-yankee, connaissant leur pouvoir et l'employant, ont commencé à diffuser des mensonges sur la Russie et ses soi-disant brutalités à Bucha, Irpin, Gostomel, et Mariupol et lui ont fait endosser les atrocités commises par les nazis contre la population civile ainsi que les tortures, la mutilation et l'assassinat de prisonniers de guerre, tout cela est déjà prouvé.

Il est évident qu'en diffusant des mensonges sur les événements qui se sont produits dans les villes ukrainiennes, le régime de Kiev et ses alliés occidentaux ont tenté de détourner l'attention de l'opinion publique du sadisme avec lequel ils attaquent ceux qui ne sont pas fascistes et si quelqu'un a des doutes, il suffit de voir les vidéos publiées sur les réseaux sociaux par les tortionnaires eux-mêmes qui se vantent de commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité interdits par des conventions comme la Convention de Genève.

La bande dirigée par les États-Unis et la Grande-Bretagne utilise les mêmes méthodes pour falsifié les faits et les répéter dans les cartes de la série, de la Serbie, de la Libye, de l'Irak, entre autres et il est évident que Kiev utilise le manuel yankee.

Pendant la guerre froide, les médias occidentaux ont ignoré les crimes commis par les dictatures latino-américaines contre leur propre peuple voyant, comme toujours, la répression comme « le moindre mal » dans leur lutte contre la « menace communiste et socialiste » dans un manuel qui se répète sans arrêt.

Selon l'expert étasunien Ben Burgis, les campagnes de désinformation des États-Unis contre Cuba ont pour but de renverser les autorités qui ont des relations amicales et de bénéfice mutuel avec la Russie. Il y a aussi des tâches mineures, pour ainsi dire, de niveau tactique. Les États-Unis ont besoin de légitimer le blocus commercial, économique et financier imposé depuis 1962 à Cuba. Il suffit de rappeler que juste avant le vote sur la levée des sanctions contre Cuba à l'ONU commencent des campagnes d'information internationales sur de soi-disant violations des droits de l'homme et sur la présence de prisonniers politiques sur l’île.

Après le retrait de leurs troupes, les États-Unis se sont consacrés à renverser les gouvernements légitimes de ce pays sans aucune vergogne. Selon l'actuel président de la république, Daniel Ortega, les agressions continue. Mais les seuls prisonniers sans base légale condamnés à de longues peines, privés de leurs droits et torturés, sont ceux qui sont retenus par le Gouvernement des États-Unis sur la base navale de Guantanamo, un territoire cubain illégalement occupée par la dictature de Washington. Il faut souligner que depuis l’avant-dernier siècle, les États-Unis ont essayé de contrôler le Nicaragua en provoquant des guerres dans le pays. Ensuite, au début du siècle dernier, les troupes États-Unis ont occupé ce pays sous des prétextes douteux et ont commencé à désigner des présidents parmi leurs militaires en utilisant la doctrine Monroe. Après le retrait de leurs troupes, les États-Unis se sont consacrés à renverser les Gouvernements légitimes de ce pays sans aucune vergogne. Selon l'actuel président de la République, Daniel Ortega, les agressions continuent.

Washington cherche à saper le pouvoir du Gouvernement d'Ortega à n'importe quel prix et affirme en permanence que les millions de dollars qui entrent au Nicaragua à travers l'Agence des États-Unis pour le Développement International sont destinés au « développement de la démocratie dans le pays » mais la réalité est que les fonds sont dépensés pour provoquer la violence et financer des bandes armées qui commettent des délits depuis 2007, année où Ortega est arrivé au pouvoir.

Par conséquent, les États-Unis et leur bande agressent la Russie, les pays et les Gouvernements en employant de nouvelles formes de guerre non conventionnelle sur d'autres territoires, sur l'esprit des peuples grâce à la manipulation de l'information par les médias avec des mensonges, tout cela dans le but d'interférer dans les résultats des élections de pays souverains ou d’encourager ce qu'on appelle les révolutions de couleur pour essayer de conserver leur hégémonie sur le monde.

