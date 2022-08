Pérou : Les ambassadeurs aux Nations unies et à l’OEA démissionnent

L'ambassadeur du Pérou aux Nations unies, Manuel Rodriguez et l'ambassadeur du Pérou à l'Organisation des Etats Américains (OEA), Harold Forsyth, ont démissionné, ont confirmé aujourd'hui des sources diplomatiques.

Les deux ambassadeur ont été désignés il y a approximativement un an par le président Pedro Castillo et seul Rodriguez a démissionné dans une lettre dans laquelle il rend compte de son action à l’ONU et annonce rapport détaillé sur sa gestion.

Forsyth a rendu compte de sa démission dans un message publié sur Twitter dans lequel il évoque le travail accompli et ajoute : « J'ai des différends avec certaines décisions récentes, en particulier en ce qui concerne la célébration de la prochaine assemblée générale de l’OEA à Lima, en novembre 2022. »

Le journaliste Eloy Marchán affirme que Rodriguez et Forsythe ont démissionné pour protester contre la désignation de Miguel Rodriguez McKay comme chancelier.

Marchán ajoute que le nouveau chancelier n'a jamais été bien vu par les analystes internationaux et diplomatiques.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/08/11/peru-renuncian-embajadores-en-naciones-unidas-y-oea/

URL cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/08/perou-les-ambassadeurs-aux-nations-unies-et-a-l-oea-demissionnent.html