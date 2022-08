Pérou : Perquisition au Palais du Gouvernement 

La Havane, 9 août, (RHC)- Une équipe de procureurs et de policiers chargés de la lutte contre la corruption est arrivée ce mardi au Palais du gouvernement du Pérou dans le but apparent de fouiller la résidence présidentielle, sans en préciser la raison.

Selon la presse, l’action aurait eu pour cible Yenifer Paredes, belle-sœur et fille putative du président. La police a également indiqué que José Medina, maire d'Anguía, une ville de la province andine de Chota (nord) et lié au président Pedro Castillo, avait déjà été arrêté.

Sur ordre du ministère public contre la corruption au pouvoir, la police a également arrêté l'homme d'affaires Daniel Príncipe, ainsi que José Medina, et Hugo Espino.

Le maire Medina et Espino et sa sœur Gina font l'objet d'une enquête avec Yenifer Paredes pour avoir prétendument géré des contrats irréguliers pour la construction de travaux publics à Anguía et dans d'autres endroits.

Après plus d'une heure d'attente, les agents ont pu accéder à la résidence susmentionnée, alors que le président Pedro Castillo menait des activités officielles dans la ville d'Arequipa, dans le sud du pays.

Pendant l'attente, les ministres de la Justice, Felix Chero, et du Travail, Alejandro Salas, deux des porte-parole politiques du chef de l'État, et le principal avocat de Castillo, maître Benji Espinoza, sont arrivés et n'ont fait aucune déclaration.

Source: Prensa Latina

