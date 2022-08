Venezuela : 17 personnes condamnées pour l’attentat contre Nicolas Maduro en 2018

17 personnes ont été condamné jeudi par le tribunal de première instance à compétence exclusive à cause de leurs liens avec les délits associés de terrorisme et de délinquance organisée pour l’affaire de l’assassinat raté du Président de la République Nicolas Maduro, le 4 août 2018. 12 des accusés ont été condamnés à 30 ans de prison, 5 autres à 24 ans,20 ans 16 ans, 8 ans et 5 ans de prison. L’ancien député d’opposition Juan Requensens a été condamné à 8 ans de prison pour conspiration.

Le tribunal a exhorté le Ministère Public à engager la procédure contre l’opposant Julio Borges.

Conformément à ce qu’établit l’article 349 du code organique de procédure pénale, le citoyen Juan Carlos Monasterios Vanegas, Argenis Gabriel Valera Ruíz et José Miguel Estrada González ont été condamnés à 30 ans de prison.

De même, les citoyens Oswaldo Gabriel Castillo Lunar, Alberto José Bracho Rozquez, Brayan De Jesús Oropeza Ruíz, Henriberth Enmanuel Rivas Vivas, Yolmer José Escalona Torrealba, Emirlendris Carolina Benítez Rosales et Yanin Fabiana Pernia Coronel ont été condamnés à 30 ans de prison, selon la sentence lue par le journaliste Julio Riobó dans une émission spéciale de Venezolana de Televisión (VTV).

Ángela Lisbeth Expósito Carrillo a été condamnée à 24 ans de prison, Alejandro Pérez Gámez et Pedro Javier Zambrano Hernández à 30 ans de prison, Héctor Armando Hernández Da Costa à 16 ans de prison, José Eloy Rivas Díaz à 20 ans de prison et Wilder Anderson Vásquez Velásquez a-à 5 ans de prison.

La sentence précise que les citoyens accusés ont été condamnés aux peines accessoires fixées par l’article 16 du code pénal ainsi qu’à la confiscation des biens saisis dans la procédure d’enquête.

On a ordonné au Ministère Public de lancer des mandats d’arrêt contre Adriana Rosa Bronbin Baez et d’engager la procédure contre Julio Borges, Virginia Antonieta Da Silva Pi Porta, Osman Alexis Delgado Tabosky, Josser Eduardo López, Rayder Alexander Russo Márquez, Yilbert Alberto Escalona Torrealba, Gregorio Jose Yaguas Monjes et Beaumont Álvarez David Alexander.

Un peu plutôt, le procureur général de la république, Tarek William Saab, avait annoncé la fin du procès contre les 17 personnes en question.

Saab a rappelé que le 4 août 2018, « on a activé deux engins explosif incorporés à deux avions sans équipage destinés à assassiner le Président de la République alors qu’il faisait un discours pour le 81e anniversaire de la Garde Nationale Bolivarienne. Cette explosion a blessé plusieurs militaires. »

Le procureur général a noté que le procès a commencé le 2 décembre 2019. « 91 audiences ont été réalisées, 60 experts y ont participer, 193 fonctionnaires et 35 témoins civils ont fait des déclarations et témoigné. Conformément au droit, il y a eu un procès équitable, » a-t-il précisé.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2022/08/condenan-a-juan-requesens-y-otras-16-personas-por-atentado-con-drones-contra-el-presidente-maduro-en-2018/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/08/venezuela-17-personnes-condamnees-pour-l-attentat-contre-nicolas-maduro-en-2018.html