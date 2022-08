Venezuela- Colombie : Une zone économique spéciale binationale

La Havane, 25 août, (RHC)- Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a proposé à son homologue colombien, Gustavo Petro, la création d’une zone économique spéciale binationale à la frontière commune

"Nous allons proposer au président, Gustavo Petro, la construction d'une grande zone économique, commerciale et productive entre Norte de Santander et l'État de Táchira, complète. Le temps est venu pour nous de la construire", a déclaré le président Maduro lors d'une réunion avec des hommes d'affaires à Caracas.

Le président vénézuélien a ajouté que cette zone économique spéciale serait d'abord un essai qui pourrait ensuite être reproduit dans d'autres régions frontalières avec la Colombie, dans les États de Zulia, Apure et Amazonas.

Le président vénézuélien a également déclaré que pour amorcer le flux d'échanges entre les deux pays, un plan "solide et non perturbé" est en cours d'élaboration, qu'il a laissé à la charge de la vice-présidente et ministre de l'Économie et des Finances, Delcy Rodríguez.

Après l'investiture de Gustavo Petro au début du mois d'août, Caracas et Bogota mettent en œuvre un programme visant à rétablir pleinement les relations bilatérales, qui ont été rompues pendant des années alors qu'Iván Duque était à la tête du gouvernement colombien.

