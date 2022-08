Venezuela: Construction d'une machine qui élimine les substances nocives pour la couche d’ozone

La Fondation du Fonds de Reconversion Industrielle et Technologique (FONDOIN) , une entité vénézuélienne qui dépend du ministère de l'industrie, a remis vendredi dernier à une importante cimenterie vénézuélienne une machine doseuse créée dans le pays qui élimine les substances nocives pour la couche d'ozone dans le cadre de l'engagement du Gouvernement bolivarien envers l'environnement et de la préservation de la vie sur la planète. Quand elle sera opérationnelle, cette machine aidera à éliminer les substances provoquées par le processus de fabrication du ciment qui, si elles étaient libérées dans l'environnement, mettraient en danger la couche d'ozone qui entoure la planète et feraient augmenter le réchauffement climatique.

La machine a été remise à l'usine Saint-Sébastien de la cimenterie INVECEM (Industrie Vénézuélienne du Ciment) dans l’état d’Aragua. INVECEM connue auparavant sous le nom de Ciments des Caraïbes, a été nationalisée par le Gouvernement bolivarien en 2008 et actuellement dépend également du ministère de l'industrie et de la production nationale.

Cette doseuse a été construite au Venezuela par l'ingénieur Edgar Oropeza dans les installations des industries INTERMI grâce a l'apport du secrétariat du Fond Multilatéral du Protocole de Montréal au Venezuela pour que les pays en voie de développement puissent mettre en oeuvre les projets établis par l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi).

Indira Villafaña, présidente de FONDOIN, a déclaré : « Cette engagement est un engagement que nous avons pris en tant que pays, surtout dans la transformation industrielle de toutes nos usines et de toutes nos entreprises qui, chaque jour, s’engagent dans le travail environnemental et la préservation de la vie sur la planète de manière responsable et cohérente, concrètement de la main de notre entité directrice, le ministère du pouvoir populaire pour l'industrie et la production nationale. »

À la remise de cette machine a participé Hazel Tovar, directrice de l'unité technique de l’ozone de FONDOIN qui a expliqué : « Cette machine les SAO dans un four de co-traitement dans le cadre des conditions fixées par le ministère du pouvoir populaire pour l’éco-socialisme (MINEC) qui indique qu'on doit placer ces substances dans le four de manière contrôlée (…) avec un flux maximum de 10 kg par heure puisque les SAO ont une haute incidence sur le réchauffement climatique. On respecte ainsi le protocole de Montréal. »

Dans les prochains jours, on espère que sera mis au point un programme de formation pour l'utilisation adéquate de cette machine destiné aux techniciens de l’usine et que des tables de travail seront mises en place pour élaborer les règles et les conditions physiques, commerciales et opérationnelles pour que le projet puisse débuter rapidement.

Marielys Silva, coordinatrice pour les combustibles et matériaux alternatifs, a été chargée de réceptionner cette machine par l’usine de ciment,. Elle a expliqué que grâce à l'arrivée de cette machine, on pourra mettre en marche le projet SAO dont on espère qu'il soit exécuté cette année et l'année prochaine et lui permettra de les inclure parmi les matériaux destinés à traiter les gaz nocifs pour l’environnement.

Etaient également présents à cette activité les membres de la direction du MINEC qui ont offert à INVECEM tout l’accompagnement pour la construction en commun des protocoles qui permettent à cette industrie d’élargir sa capacité de co-traitement des matières hautement contaminantes pour la planète.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

https://albaciudad.org/2022/08/fondoin-entrega-a-invecem-maquina-dosificadora-para-eliminar-sustancias-agotadoras-de-la-capa-de-ozono-1/

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/08/venezuela-construction-d-une-machine-qui-elimine-les-substances-nocives-pour-la-couche-d-ozone.html