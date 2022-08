Venezuela : Incendie dans un dépôt de matériel médical

Le ministre de l'intérieur, de la justice et de la paix, Remigio Ceballos, a prévenu qu'on « n'écarte pas un sabotage. » Un incendie s'est déclaré lundi matin dans les installations de l'institut vénézuélien des assurances sociales (IVSS) situé dans la zone industrielle de Carapita, paroisse d’Antímano, Caracas. À cet endroit était stocké du matériel pour les programmes d'hémodialyse et de dialyse péritonéale, expliquer le ministre de la santé Magaly Gutiérrez. Elle a indiqué que le président Maduro a ordonné de remplacer le matériel perdu.

« Grâce à l'action rapide et opportune du corps de pompiers, l'incendie dans le dépôt du MPPS à Antímano a été éteint et ne s’est pas propagé. La phase d'enquête débute, on n’écarte pas un sabotage, les équipes du CICPC et les pompiers sont entrés, » a écrit le ministre à 9h42 du matin ce lundi sur son compte Twitter.

Le général Carlos Pérez Ampueda, chef de la protection civile, a déclaré que pendant l'incendie, plus de 50 fonctionnaires du système national de gestion des risques qui ont évité la propagation de l'incendie ont agi.

Magaly Gutiérrez, la ministre de la santé, a expliqué sur Instagram qu’à cet endroit « se trouvait du matériel pour les programmes d'hémodialyse et de dialyse péritonéale. Ce dépôt distribuait du matériel tous les jours pour soigner plus de 7000 patients sur tout le territoire national. »

Et elle a précisé : « Le président ouvrier Nicolás Maduro a ordonné le remplacement immédiat du matériel endommagé pour garantir la continuité des soins aux patients souffrant de maladies rénales. Nous lançons un appel à la population pour qu'elle reste calme, ne se fasse pas l’écho de rumeurs et soit attentive aux informations données par les organismes officiels. »

À propos de l’incendie, elle a indiqué que « les extraordinaires équipes de pompiers du district de la capitale, de la direction nationale de la protection civile et de l'administration des désastres se trouvent sur place pour éteindre les flammes et faire face à la situation pour minimiser les dégâts. Jusqu'à présent, et grâce aux actions immédiates réalisées par notre Gouvernement bolivarienne, l’incendie est sous contrôle et n’a fait ni blessés ni morts parmi notre travailleurs ni parmi les personnes des communautés proches.

