Venezuela: L’incendie dans l'entrepôt de matériel médical était criminel

La vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodríguez a présenté jeudi des preuves que l'incendie de l'entrepôt de l'Institut vénézuélien de sécurité sociale (IVSS) à Antimano, qui s'est produit le 15 août, a été provoqué. Cela a commencé à 5 points différents et isolés de la structure de l'entrepôt, selon une caméra d'imagerie thermique et des drones.

Elle a indiqué qu’on a trouvé du combustible qui provoqué l’incendie.

Le ministre de l'Intérieur, Remigio Ceballos Ichazo, a indiqué que, grâce aux expertises réalisées par la division des sinistres du CICPC et par le corps des pompiers, on a déterminé la présence de 5 départs de feu. Des analyses chimiques, techniques et des expertises ont déterminé que dans trois des foyers, il avait fallu agir par flamme directe, ce qui "écarte entièrement tout facteur fortuit ou accidentel" et il souligne qu'il a dû y avoir un "facteur humain" à l'origine de l'incendie.

Ceballos a expliqué que les enquêtes menées par les forces de sécurité de l'État et les experts ont totalement exclu tout facteur fortuit ou accidentel dans l'événement, et prouvent qu’il a fallu un facteur humain pour que les flammes se produisent.

"Les substances chimiques contenues dans ce matériel médical ont propagé rapidement le feu", a déclaré le ministre de l'Intérieur, qui a également indiqué que les pompiers et les forces de sécurité avaient agi rapidement pour protéger la population environnante, en empêchant le feu de se propager dans les zones résidentielles.

La vice-présidente a souligné que les locaux avaient leurs mesures de sécurité. Elle a rappelé qu'en 2019, "lorsque le président Maduro a prêté serment pour son nouveau mandat, il y a eu une attaque contre six entrepôts IVSS, où toutes les réserves de fournitures hospitalières ont été incendiées".

"C'est un esprit pervers qui est derrière cela, un patient dialysé n’a pas sa thérapie et meurt, c'est pourquoi nous avons des réserves. Nous avions des réserves pour deux mois, mais je veux que vous ayez l'esprit tranquille, ils continueront à être dialysée", a déclaré la vice-présidente.

Les patients en dialyse peuvent être rassurés

Elle a rappelé que dans cet entrepôt, il y avait d'importantes réserves de matériaux pour les patients en dialyse péritonéale et en hémodialyse qui ont été perdus, ainsi que 134 nouvelles machines d'hémodialyse qui étaient destinées à de nouveaux centres de santé et qui sont en construction, et ont également été endommagées. Lorsque ces machines étaient installées, elles fournissaient 82 000 séances de dialyse par mois. Le président a ordonné leur remplacement.

Rodriguez a indiqué que de nouveaux envois programmés sont arrivés avec des médicaments et des fournitures d'hémodialyse, et qu'aujourd'hui, jeudi à 17 heures, un autre avion arrivera pour reconstituer plus de réserves.

Elle a appelé les patients dialysés et leurs familles à rester calmes. « Il y a 78 unités d'hémodialyse à l'hôpital et 50 unités d'hémodialyse à l'extérieur de l'hôpital dans le pays. Chacune de ces unités a des réserves pour deux semaines, et nous avons des entrepôts avec des réserves pour des mois. »

La vice-présidente exécutive a souligné que les enquêtes continuent pour déterminer la responsabilité des criminels, "qui ont cherché à causer du tort à notre peuple et nous continuons avec toute l'équipe d’investigations scientifiques pénales et criminelles". "C'est une page de plus, dans le casier criminel des extrémistes qui cherchent à faire souffrir le peuple vénézuélien dont la vie leur importe peu parce que leur pensée fasciste méprise la vie, c'est pourquoi ils attaquent la santé", a-t-il déclaré.

