Dans un communiqué, le Gouvernement du Venezuela a condamné catégoriquement la décision d’un juge des États-Unis qui autorise l'entreprise pétrolière ConocoPhilips à exécuter un jugement arbitral pour 8 700 000 000 de dollars au préjudice de la nation.

L'État vénézuélien déclare que la décision « a été prise en violant le droit à la défense de la République Bolivarienne du Venezuela. »

Selon le site de Bloomberg, le juge de district étasunien Carl Nichols a émis vendredi une sentence selon laquelle le Gouvernement du Venezuela devrait payer quelques 8 700 000 000 de dollars à ConocoPhilips en compensation pour avoir soi-disant confisqué les intérêts de la compagnie énergétique dans des projets pétroliers. « La motion de la compagnie pour que cette sentence soit édictée en rébellion a été accordée parce que le Venezuela n'a pas comparu et n'a pas répondu avec des présentations judiciaires, » a écrit Nichols.

Selon le juge, le Venezuela devrait payer également 22 000 000 de dollars de frais de justice.

Communiqué :

La République Bolivarienne du Venezuela rejette catégoriquement la décision prise aujourd'hui par un juge de la cour d'État de Washington par laquelle on autorise ConocoPhilips à exécuter une sentence arbitrale de 8 700 000 000 $ au préjudice du patrimoine de tous les Vénézuéliens.

Cette décision mais juste a été prise en violent le droit à la défense de la république bolivarienne du Venezuela est avec la complicité d'extrémistes vénézuélien parmi lesquels se trouve Juan Bo avec do et José Ignacio Hernandez qui, en usurpant des fonctions publiques, ont agi en conclusion pour favoriser ConocoPhilips dans l'affaire en question.

Par cette décision nulle et illégale, on cherche à faire un pas de plus dans le complot de corruption intriqué qui facilite la remise des actifs vénézuéliens à des puissances étrangères grâce à des fraudes de procédure dans lesquelles on empêche les représentants légitimes du Venezuela de présenter une défense intégrale et effective des intérêts patrimoniaux de la République Bolivarienne du Venezuela et de PDVSA grâce à l'imposition de mesures coercitives unilatérales.

C'est pourquoi nous lançons un appel à la communauté internationale concernant les manœuvres évidentes par lesquelles on cherche à justifier la spoliation et la fraude contre notre nation souveraine. Par cette mesure, les États-Unis non seulement violent le droit international mais mettent en évidence l'absence de garantie et de justice pour toute Nation.

La République Bolivarienne du Venezuela ne renoncera jamais à la défense légitime de ses droits et de ses intérêts dans les instances correspondantes et confirme qu'elle continuera activement ses actions légales contre les apatrides qui ont participé à cette offrande dans le la ferme intention de préserver le patrimoine de la République dont le seul propriétaire est le peuple vénézuélien.

Caracas, 22 août 2022

