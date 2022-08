Venezuela: Le président Maduro exige que l'Argentine lui restitue l'avion bloqué depuis deux mois

Le président vénézuélien, Nicolás Maduro, a exigé fermement lundi la restitution de l’avion de Boeing propriété de l'entreprise de transport aérien du Sud (EMTRASUR) qui est retenu depuis deux mois en Argentine. « Le Venezuela élève sa voix, proteste et demande la solidarité des gens honnêtes du peuple argentin pour la protection de l'avion et des pilotes retenus. Je demande le soutien des mouvements sociaux, des syndicats et des personnalités politiques de l'Argentine patriotique, de l'Argentine péroniste. »

Il a demandé au peuple vénézuélienne « de livrer bataille avec toutes nos armes sociales et politiques pour le sauvetage de l’or retenu à Londres et pour l'avion de CONVIASA retenu en Argentine et qui appartiennent tous 2 au Venezuela. Nous sommes indignés ! Les abus contre le Venezuela, ça suffit ! »

Lors de la session plénière du Congrès de la Nouvelle Epoque qui a eu lieu au théâtre Teresa Carreño à Caracas, le président a affirmé que toutes ces manœuvres font partie de la persécution de l'empire contre le Venezuela dont le but est d'arrêter l'avancée de la Révolution Bolivarienne. Il a indiqué que cet avion est « un avion qui remplit des fonctions essentielles dans la vie humanitaire du Venezuela. Il est retenu effrontément en Argentine et ils cherchent à nous le voler sur ordre d'un tribunal impérial de l'état de Floride. »

Il a précisé que l'équipage de l'avion n'a commis aucun délit, c'est pourquoi sa rétention qui dure déjà depuis 60 jours est totalement illégale.

Il a également décidé lundi de former une équipe d'experts pour qu'elle se rende en Argentine « livrer bataille » pour l'avion du Venezuela retenu depuis le mois de juin. La création de ce comité répond à une proposition de la représentante du mouvement d'experts, la docteur en sciences sociales de l'état de Zulia, Anna Cistina Bracho, qui sera chargée de diriger cette équipe.

« Maintenant, on veut nous voler un avion en Argentine sur décision d'un tribunal de Floride. » Il a critiqué le fait que maintenant, un tribunal en Floride peut enlever n'importe quelle propriété au Venezuela ou à tout autre pays. N'y a-t-il aucun respect de la souveraineté ? N'y a-t-il aucun respect de la loi internationale ? Ou est-ce qu'en Argentine, ce sont les tribunaux des États-Unis qui commandent ? C'est un bien vénézuélien, nous avons les actes de propriété, » a souligné le chef de l’État.

« C'est un avion qui allait dans le monde pour prêter des services, » a-t-il déclaré en faisant référence à la situation de Cuba après l'explosion sur la base de super-pétroliers à Matanza. « Nous avons perdu 18 heures pour qu’arrive l’aide destinée à affronter les incendies parce que nous n'avions pas le super avion qu’ils nous ont bloqué et qu'ils veulent nous voler en Argentine.

Pour sa part, Anna Cristina Bracho a précisé l'importance de défendre le droit à l'égalité juridique entre les Etats en soulignant que « personne ne peut nous enlever des avions, personne ne peut nous enlever notre or. Nous, nous nous déclarons libres, indépendants, souverains et dignes » a-t-elle déclaré à Venezolana de télévision.

A cette journée de travail, ont aussi participé des représentants d'autres mouvements comme celui des médecins pour la médecine communautaire intégrale Michael Villegas, celui des patrons, Maria de Los Angeles Alvares et celui des victimes du blocus, la pédiatre Yamilet Rojas. Le président Maduro a fait savoir qu'un octobre, les congrès nationaux de tous les mouvements seront organisés pour qu'il présentent leurs propositions.

