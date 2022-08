Venezuela : Les États-Unis cherchent à s’approprier l’avion retenu en Argentine

Le président Maduro a dénoncé la prétention des États-Unis de s’approprier illégalement l’avion vénézuélien Boeing 747–300 de la ligne aérienne vénézuélienne EMTRASUR retenu en République Argentine.

Il a déclaré que cet avion remplit une fonction essentielle d’assistance humanitaire aux pays des Caraïbes et d’Afrique et qu’il était utilisé par le Gouvernement du Venezuela pour transporter des médicaments achetés en Chine, en Russie et en Inde.

« Maintenant, ils prétendent nous voler un avion qui est légalement la propriété du Venezuela, qui est en Argentine, par mandat d’un tribunal impérial de l’état de Floride des États-Unis. » « L’avion qui remplit une fonction essentielle dans la vie humanitaire du Venezuela est retenu en Argentine et ils prétendent nous le voler sur ordre d’un tribunal impérial de l’état de Floride, » a-t-il déclaré.

L’avion d’EMTRASUR, filiale de la compagnie aérienne vénézuélienne CONVIASA, a été retenu après avoir atterri le 6 juin dernier à l’aéroport d’Ezeiza en provenance du Mexique avec un équipage de 14 Vénézuéliens et 5 Iraniens et une cargaison de pièces de rechange pour des automobiles. Le 19 juillet, Une cour du district de Colombia aux États-Unis a émis un ordre de saisie de l’avion.

« Le Venezuela élève une protestation et demande au peuple argentin tout son soutien pour récupérer un avion qui appartient à une entreprise vénézuélienne et qu’on cherche à nous voler après qu’il ait été retenu pendant deux mois, » a-t-il déclaré.

