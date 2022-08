Venezuela: Loi organique sur les zones économiques spéciales

L’ASSEMBLÉE NATIONALE DE LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA Décrète

Ce qui suit :

LOI ORGANIQUE DES ZONES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

Chapitre I Dispositions Générales

Objet

Article 1. La présente Loi a pour objet de régir la création, l’organisation, le fonctionnement, l’administration et le développement des Zones Économiques Spéciales, ainsi que les incitations économiques et fiscales et autres applicables, en fonction d’un modèle de développement économique souverain et de production nationale garantissant l’enchaînement productif, la sécurité juridique, la justice sociales et les environnements durables.

Champ d’application

Article 2. La présente Loi est applicable à des personnes morales, publiques, privées, mixtes et communales, nationales ou étrangères qui participent dans les Zones Économiques Spéciales, ainsi qu’aux organismes et entités de l’État, liés directement et indirectement à leur développement.

Principes

Article 3. La présente Loi est régie par les principes de souveraineté économique, protection juridique, justice sociale, développement humain, développement économique et social de la Nation, durabilité, faisabilité, équilibre économique et environnemental, durabilité fiscale et de revenus externes, planification publique, populaire et participative, efficacité, productivité, complémentarité, simplification de démarches administratives, coresponsabilité, honnêteté, transparence et solidarité.

Définitions

Article 4. Aux fins de la présente loi, l’on entend par :



1. Zones de développement : territoires géographiques qui, dans les Zones Économiques Spéciales, constituent les Pôles de Production. Les Zones de Développement pourront inclure des Districts Moteurs de Développement et seront délimitées par le Décret de création de la Zone Économique Spéciale.

2. Convention d’activité économique : accord souscrit entre les personnes morales, nationales ou étrangères, publiques, privées, mixtes ou communales, intéressées à participer dans la Zone Économique Spéciale et la Surintendance Nationale de Zones Économiques Spéciales, qui prévoit les incitations économiques, fiscales, financières et autres prévus par cette Loi, conformément aux dispositions prévues au Plan de Développement de la Zone Économique Spéciale, ainsi que les exigences de performance, objectifs, investissements engagés et autres obligations devant être accomplies.

3. Districts Moteurs de Développement des Zones Économiques Spéciales : forme spéciale de sous-région délimitée par le Décret de création de la Zone Économique Spéciale et dans leurs Domaines respectifs de Développement, afin d’articuler et de promouvoir, à l’aide d’un plan spécifique, les politiques, les plans et les projets de la Zone Économique Spéciale, ainsi que garantir le développement intégral sous-régional sur la base des variables physico-naturelles, géo historiques, fonctionnelles, potentialités productives et système de villes et de mobilité y compris.

Maillons de production : mécanisme d’interaction permettant le partage des stratégies de coordination et de complémentarité entre les Zones Économiques Spéciales pour la production, la transformation, l’industrialisation, la commercialisation et la distribution des biens et de services qui sont fournis dans les Zones Économiques Spéciales. Incitations économiques, fiscales et autres : ensemble de garanties, bénéfices et incitations fiscales, budgétaires, financières et autres prévu par la présente Loi, que la République Bolivarienne du Venezuela offre aux personnes morales, nationales ou étrangères, publiques, privées, mixtes ou communales, opérant dans les Zones Économiques Spéciales. Plan de Développement de la Zone Économique Spéciale : ensemble de politiques, de programmes et de projets pour le développement productif et social de la Zone Économique Spéciale, dans laquelle s’organisent et délimitent les secteurs prioritaires et les activités économiques, conformément à la spécialité sectorielle de la Zone. Le Plan de Développement devra inclure les Pôles de Développement Productif, les Zones de Développement et les Districts Moteurs de Développement applicables. Plan de Promotion Stratégique : ensemble de programmes, projets et directives, par lesquels l’on définit la politique applicable pour la promotion et la diffusion nationale et internationale des Plans de Développement de la Zone Économique Spéciale, ainsi que l’accueil des participants potentiels pour le développement des activités économiques correspondantes. Pôle de développement productif : espaces géographiques prévus par le Décret de création de la Zone Économique Spéciale, où sont établies et autour duquel s’organisent les activités économiques qui composent les Zones de Développement régies par la présente Loi, lesquels seront délimités par un système de coordonnées, plans de développement, projets de participation et d’articulation de ces espaces avec les structures industrielles et productives existantes dans le pays.

9. Projet d’activité économique : proposition formulée, définie et présentée par les personnes morales, nationales ou étrangères, publiques, privées, mixtes ou communales, par laquelle l’on présente une offre économique de participation et son profil professionnel pour développer une ou plusieurs des activités productives dans une Zone Économique Spéciale.

10. Zone Économique Spéciale : délimitation géographique comportant un régime socio-économique spécial et extraordinaire, dans laquelle se développent des activités économiques stratégiques prévues par la présente Loi, en accord avec les objectifs établis par le Plan de Développement Économique et Social de la Nation.

Caractère stratégique, intérêt général et utilité publique

Article 5. Le développement des Zones Économiques Spéciales, y compris les activités économiques s’y développant, ont un caractère stratégique, d’intérêt général et d’utilité publique.

Par conséquence, les personnes morales, les biens, les services et les activités qui constituent les Zones Économiques Spéciales, adoptent un contrôle spécial de garanties, d’incitations et de protection économique, financière, fiscale, juridique et commerciale, et assument le devoir de respecter et suivre les lignes directrices, les directives, les politiques, les normes et les procédures prévus par la présente Loi et par Décret de création de la Zone Économique Spéciale, y compris ceux définis par le Pouvoir Exécutif National en matière de souveraineté, indépendance, autodétermination, sécurité, défense et développement intégral de la Nation.

Les organismes et les entités du Pouvoir Public Régional et Municipal, dans le cadre du principe de collaboration pour l’accomplissement des fins de l’État, s’efforceront d’adopter les mesures nécessaires dans les limites de leurs compétences pour favoriser et faciliter l’exécution des dispositions prévues par la présente Loi et l’application des incitations établies par le Décret de création de la Zone Économique Spéciale.

Objectifs

Article 6. Les Zones Économiques Spéciales ont pour objectifs

fondamentaux:

Développer un nouveau modèle productif national. Promouvoir l’activité économique productive nationale et étrangère sur le territoire national. Diversifier et augmenter les exportations. Participer aux innovations, chaînes de production et marchés internationaux. Promouvoir le développement industriel de la Nation. Promouvoir la substitution sélective des importations. Contribuer à la diversification de l’économie du pays. Garantir le transfert de technologie. Assurer l’exploitation pleine des avantages comparatifs. Promouvoir le développement des avantages comparatifs. Créer de nouvelles sources d’emploi.

12.Augmenter la génération des revenus pour sa juste répartition dans la Nation.



13.Veiller à la durabilité environnementale des processus productifs.

CHAPITRE II



ZONES ÉCONOMIQUES SPECIALES

Création ou suppression

Article 7. La création et la suppression des Zones Économiques Spéciales relève de la compétence exclusive de la Présidente ou du Président de la République, par Décret approuvé par le Conseil des Ministres, rapport préalable présenté par les Ministères du Pouvoir Populaire ayant compétence en matière de planification, d’économie et des finances, ainsi que de ceux compétents dans les questions liées aux activités prévues pour la Zone Économique Spéciale.

Conditions pour la création

Article 8. La création d’une Zone Économique Spéciale requiert la conjonction de plusieurs des conditions suivantes :

Potentialité géographique de la zone de développement pour l’utilisation ou la création des infrastructures terrestres, aquatiques, fluviales, lacustres ou aériennes qui facilitent l’accès aux marchés et aux centres de production, nationaux et internationaux. Importance des ressources naturelles se concentrant autour de la zone géographique et permettant sa transformation dans les processus industriels pour l’exportation et la satisfaction des besoins nationaux. Conditions géographiques et économiques favorisant l’intégration de processus productifs à niveau national et international, sur la base du déploiement de la participation des acteurs nationaux et étrangers. Structures industrielles et de production qui facilitent la construction de chaînes de production dans les Zones Économiques Spéciales ou connectées avec celles-ci. Existence potentielle d’infrastructure économique et de services pour le développement productif.

Décret de création

Article 9. Le Décret de création de la Zone Économique Spéciale doit inclure :

Le nombre et le type de Zone Économique Spéciale. Les activités économiques d’intérêt national justifiant sa création et le développement socio-productif qui auraient lieu dans cette zone. Les coordonnées d’étendue géographique des polygonales délimitant la Zone Économique Spéciale. Les Pôles de Développement, les Zones de Développement et les Districts Moteurs de Développement que, le cas échéant, soient applicables, ainsi que leur délimitation géographique. Les respectives incitations économiques, fiscales et autres prévues par la présente Loi qui, le cas échéant, soient applicables, après évaluation économique-financière de la part des Ministères du Pouvoir Populaire compétents en matière de planification, d’économie et de finances, ainsi que de ceux compétents dans les questions liées aux activités prévues par la Zone Économique Spéciale. L’Autorité Unique de la Zone Économique Spéciale chargée de l’exécution des politiques, des plans et des projets de la zone économique concernée dans la polygonale de la Zone, selon les termes prévus par la présente Loi. Procédure

Article 10. Le Décret déclarant la création d’une Zone Économique Spéciales sera transmis par la Présidente ou le Président de la République à l’Assemblé Nationale, dans les huit jours consécutifs suivant le jour où il a été adopté par le Conseil des Ministres pour sa considération et approbation.

L’Assemblé Nationale devra se prononcer sur l’autorisation du Décret de création de la Zone Économique Spéciale dans les dix jours ouvrables suivants. Une fois ce délai écoulé sans qu’il y ait un prononcement de l’Assemblée Nationale, le Décret de création sera réputé approuvé.

Plan de Développement de la Zone Économique Spéciale

Article 11. El Plan de Développement de la Zone Économique Spéciale devra indiquer les conditions justifiant la création de la zone, la nature de l’activité économique publique, privée, mixte ou communale, nationale ou étrangère, la spécialité sectorielle des potentialités de production tant au niveau national que régional, ainsi que les secteurs prioritaires concernés.

Le projet de Plan de Développement sera conçu par la Surintendance Nationale des Zones Économiques Spéciales, en coordination avec les Ministères du Pouvoir Populaire ayant compétence en matière de planification, d’économie et de finances, ainsi que de ceux ayant compétence dans les questions liées aux activités prévues pour la Zone Économique Spéciale.

Le Plan de Développement de la Zone Économique Spéciale sera approuvé par la Présidente ou le Président de la République au sein du Conseil des Ministres.

Secteurs et activités des Zones Économiques Spéciales