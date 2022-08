Venezuela:Nous exigeons que l'or vénézuélien soit restitué au peuple et au Gouvernement légitime du Venezuela

COMMUNIQUÉ

Nous exigeons que l'or vénézuélien soit restitué au peuple et au gouvernement légitime du Venezuela

Depuis la France, nous, les mouvements et groupes de solidarité franco-latino-américains, dénonçons la décision infâme d'un tribunal britannique, rendue le 29 juillet 2022, qui empêche les autorités légitimes de la République bolivarienne du Venezuela d'avoir accès à leurs propres réserves d'or, déposées à la Banque d'Angleterre.

Comme l'a souligné la Banque centrale du Venezuela dans son communiqué du 29 juillet, cette décision néfaste et injuste, « de manière subordonnée aux décisions de politique étrangère de la Couronne britannique, porte atteinte aux pouvoirs légitimes d'administration des réserves internationales de la République bolivarienne du Venezuela, qui, constitutionnellement et légalement, doit être exercée par la Banque centrale du Venezuela ».

De même, la justice britannique a l'intention de remettre ces ressources à une marionnette criminelle qui ne jouit d'aucune légitimité, ni devant le peuple vénézuélien ni devant le monde ; un laquais de Washington qui a même ouvertement appelé à une intervention militaire étrangère dans son pays et au renforcement des dévastatrices mesures coercitives unilatérales.

En effet, par cette décision, qui crée un précédent dangereux et alarmant pour l'avenir, la justice britannique prive le peuple et le gouvernement constitutionnel du Venezuela de ses propres ressources, ce qui viole le droit international et constitue un vol des richesses du peuple vénézuélien, comme l'a dénoncé à plusieurs reprises le gouvernement vénézuélien. Comme l'a déclaré la Banque centrale du Venezuela dans son communiqué, « cette décision judiciaire viole l’État de droit international et l'ordre constitutionnel et juridique vénézuélien (...) pour justifier la machination criminelle qui permet le détournement des réserves internationales du Venezuela ».

La décision de la justice britannique s'ajoute au large éventail d'actions perverses mises en œuvre depuis plusieurs années pour étouffer le peuple et le gouvernement du Venezuela. Plus criminel encore est le fait que le gouvernement légitime du Venezuela soit empêché d'utiliser ses propres réserves pour répondre aux besoins du peuple vénézuélien, lourdement touché par des années de sanctions illégales et criminelles imposées par Washington, ainsi que par les effets de la pandémie mondiale de Covid-19.

A cet égard, en France et devant la communauté internationale, nous dénonçons cette décision malheureuse et exigeons que l'or vénézuélien soit restitué au peuple et au Gouvernement légitime et constitutionnel de la République bolivarienne du Venezuela. Nous réitérons également notre solidarité et notre soutien au peuple et au gouvernement légitimes de la République bolivarienne du Venezuela, face aux attaques impérialistes auxquelles ils sont confrontés.

France, aout 2022

Signé par:

Source:

Ambassade de la République Bolivarienne du Venezuela en France

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/08/venezuela-nous-exigeons-que-l-or-venezuelien-soit-restitue-au-peuple-et-au-gouvernement-legitime-du-venezuela.html