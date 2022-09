Amérique Latine: Le changement climatique dans les sessions de l'ONU

Par María Josefina Arce

Des dirigeants mondiaux ont abordé la question du changement climatique lors de la première journée du segment de plus haut niveau de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies.

La planète est littéralement en feu. Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a résumé la crise environnementale à laquelle le monde est confronté et qui représente un danger pour l’humanité.

En ouvrant les sessions, Antonio Guterres a appelé les dirigeants mondiaux à s'attaquer de toute urgence au réchauffement de la planète, à la perte de biodiversité et à la pollution. Ce faisant, il a préconisé de s'éloigner de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et d'encourager l'utilisation des sources d'énergie renouvelables.

Le président colombien Gustavo Petro a également fait référence à ce problème urgent dans son premier discours aux Nations unies. Il a souligné que la forêt tropicale, pilier climatique de la planète, est en train de disparaître avec toute sa vie.

La note discordante à cet égard a été une fois de plus le chef d'État brésilien, Jair Bolsonaro. En plus d'utiliser cette plateforme à des fins électorales, il a affirmé que son pays est un exemple pour le monde en termes de protection de l’environnement.

Un sophisme répété par le président et que les statistiques se chargent de démentir. Au cours du premier semestre de cette année, la déforestation en Amazonie a battu tous les records.

La superficie détruite est 80 % plus importante que sur la même période de 2018, l'année précédant l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro, selon une étude de l'Institut de recherche sur l'environnement amazonien, une organisation brésilienne à but non lucratif.

En réalité, Bolsonaro a encouragé les activités minières, l'exploitation forestière et l'agro-industrie dans la plus grande forêt tropicale du monde, menaçant sa biodiversité et la survie des peuples indigènes qui l’habitent.

Il est largement admis que Bolsonaro a tenté d'éliminer, de neutraliser et de défaire les lois et les organisations chargées de protéger l’Amazonie.

Les experts préviennent que la situation devient de plus en plus alarmante, car en plus d'abriter de nombreuses espèces animales et végétales et de produire de l'eau, l'Amazonie absorbe des milliards de tonnes de dioxyde de carbone de l'atmosphère, ce qui atténue le changement climatique.

Aujourd'hui, le monde est gravement menacé, entre autres problèmes graves, par le changement climatique. Il existe d'innombrables avertissements sur le changement climatique, ignorés par beaucoup afin d'augmenter encore leurs profits. Mais comme l'a déclaré le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, il faut agir immédiatement si nous voulons laisser aux générations futures une planète habitable.

