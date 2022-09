Argentine : 12 membres d'équipage de l'avion vénézuélien autorisés à quitter le pays

La chambre fédérale de la Plata, en Argentine, a ordonné la libération de 12 des 19 membres d'équipage de l’avion de l'entreprise de transport du sud (EMTRASUR) retenus illégalement depuis trois mois en République Argentine.

Sur son compte Twitter, la journaliste de Telesur, Madelein Garcia, a précisé que les membres d'équipage libérés sont 11 Vénézuéliens et 1 Iranien.

La cour d'appel de la Plata a accordé un délai de 10 jours au juge Villena pour décider du sort des 3 Vénézuéliens et des 4 Iraniens qui sont encore retenus. De plus, on doit prendre la décision définitive concernant l'avion d’EMTRASUR.

Pour sa part, le président d’EMTRASUR, César Perez, a exprimé sa satisfaction pour cette grande avancée dans l'affaire avec la libération d'une partie des membres de l'équipage et il a déclaré: « Ce n'est pas l'objectif final mais la libération de ces membres d'équipage qui se trouvent illégalement et arbitrairement en Argentine est une avancée importante. Nous sommes dans l'attente du retour à très court terme des12 et nous avons bon espoir qu'à court terme, le reste de l'équipage rentre. Nous continuons la lutte pour récupérer notre avion. »

Les membres de l'équipage de l'avion sont retenus sur le sol argentin depuis début juin 2022 sans qu'il n’y ait aucune charge contre eux.

La justice argentine retient toujours l'avion avec le soutien d'une opération médiatique organisée par des secteurs de droite du pays et après qu'il ait été prouvé qu'aucun délit n’a été commis et qu’il n’y a aucune justification juridique pour retenir l'avion et les membres de son équipage, le système judiciaire argentin dit qu’un tribunal des États-Unis (USA) exige qu'il soit saisi.

D'autre part, le juge Villena a été dénoncé pour avoir reçu des instructions des États-Unis pour confisquer illégalement l'avion et les membres de son équipage.

