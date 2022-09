Argentine: Assassiner  aussi Alberto Fernandez

Le président de l'Argentine, Alberto Fernandez, a affirmé que les auteurs de l'attentat contre la vice-présidente du pays, Cristina Fernandez, envisageaient également de l'assassiner, selon les déclarations obtenues pendant l'enquête sur cette affaire.

« On a eu connaissance des conversations des inculpé et il disait que la prochaine, ce serait moi. Je dois faire attention mais je ne peux pas me séparer des gens, » a dit le président à un media étranger.

Selon lui, Fernando Sabag Montiel, qui a été arrêté pour avoir tenté d'assassiner la vice-présidentes n'a aucun trouble mental et a conscience du fait qu'il s'agit d'un acte criminel.

« Cela, nous ne le faisons pas suffisamment bien, comment dans la tête d'une personne pénètre une idée aussi horrible que celle de tuer une autre personne pour ce qu'elle pense pour ce où pour ce qu'elle représente. Ce n'est pas un martien qui est venu tirer sur Cristina, ce n'est pas une personne qui est en dehors de notre société, » a noté le président.

Et il a rappelé quelque chose que dirait aussi le chancelier Santiago Cafiero à la messe, samedi, et qui est qu'en Argentine, après la dictature, il n'y a plus de crimes de nature politique.

« C'est l'image de quelqu'un qui tire deux fois à 20 cm de la tête de Cristina. Cette personne savait qu'elle était au milieu d'une foule qui allait acclamer et accompagner Cristina. Et elle savait que quel que soit le résultat, elle allait être arrêtée par les gens qui l’entouraient, » a dit Fernandez en évoquant les images qui ont été diffusées le jour du crime.

Enfin, il a souligné que les personnes qui étaient derrière l'attentat ne représentent pas l'Argentine mais sont une « bande d’éhontés capable de faire de telles atrocités. »

Ce lundi, après que ce soit à part eu de nouvelles preuves concernant la tentative d'assassinat de la vice-présidentes on a imposé une ordonnance de non-divulgation à la juge fédérale en charge de l’affaire María Eugenia Capuchetti.

Les preuves les plus importantes ont été trouvées dans le téléphone de Brenda Uliarte, la compagne de l’agresseur Fernando Sabag Montiel.

Lundi, sur son compte Twitter, le président a dénoncé l'acte de vandalisme survenu contre la statue de Nestor Kirchner qui se trouve sur la route7.

