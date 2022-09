Argentine : Reprise du procès contre Cristina Fernandez

La Havane, 6 sept. (RHC)- Le procès contre la vice-présidente Cristina Fernandez a repris ce lundi dans un contexte de polarisation politique accrue suscitée par la tentative d'assassinat dont elle a été victime jeudi dernier.

La vice-présidente devrait témoigner au plus tard en octobre devant le tribunal qui la juge pour corruption présumée.

Les plaidoyers des procureurs Diego Luciani et Sergio Mola, qui ont requis une peine de 12 ans de prison, l'interdiction d'exercer une fonction publique et la confiscation de ses biens, ont pris fin le 22 août.

C'est maintenant que commence la défense des 13 anciens fonctionnaires et hommes d'affaires accusés d'avoir fait partie d'une "association illicite" qui aurait profité à l'homme d'affaires Lázaro Báez, un ami de la famille Kirchner, avec des millions de dollars de contrats de travaux publics.

Le tour de l'ancienne présidente arrivera au plus tard début octobre. Bien qu'elle ait déjà critiqué à plusieurs reprises un processus qu'elle attribue à une persécution politique et judiciaire à son encontre, son exposition suscite aujourd'hui une autre attente en raison de la tentative d'assassinat dont elle a été victime et qui a bouleversé la société argentine.

Les audiences se poursuivent ce mardi avec le défilé du reste des accusés, jusqu'à ce que ce soit le tour de Fernández de Kirchner, qui a déjà assuré que la sentence à son encontre est écrite d'avance.

