Bolivie : Le Gouvernement combat des incendies et Camacho appelle à un second coup d’Etat

Le Gouvernement socialiste de Luis Arce travaille sur 2 fronts dans le département de Santa Cruz : il remet des travaux et il combat des incendies dans les vallées et dans les plaines alors que le gouverneur Fernando Camacho organise ouvertement un « Second coup d'état. »

Deux analystes préviennent, séparément, des « abus » politiques que vit cette zone du pays pendant le mois du 210e anniversaire du mouvement libertaire et des « intentions » du patronat et du gouverneur de Santa Cruz qui convoquent un conseil municipal pour le 30 septembre prochain.

Un troisième regrette que septembre, le mois pendant lequel le département devrait être en fête, soit terni par l'absence de travaux, la faible exécution du budget et des actes de corruption au gouvernement.

Susana Bejarano affirme que l'autorité départementale cherche à provoquer l'instabilité politique tandis que Hugo Moldiz prévient que la position de l'extrême droite de Santa Cruz que représente Camacho est « une menace réelle. »

« Au lieu de se préoccuper de réaliser des travaux, on planifie le conseil municipal du million qui enlève beaucoup de ressources, » a déclaré Suzanna Chacon.

L'assemblée de Santa Cruz de mercredi a fixé le conseil municipal pour le 30 septembre. Ce jour-là se décidera la mise en place de mesures « radicale » sous prétexte du recensement de 2023.

« Nous avons des pressions pour qu’on ne fasse pas une grève illimitée (…) Mais nous devons être fermes, » a déclaré Camacho, affaibli par des dénonciation de corruption dans l'entourage de son administration et pour qui le conseil municipal sera « la dernière occasion (…) de passer à l'offensive politique » contre le Gouvernement d’Arce.

« La désobéissance (civile) a été un mandat qui est sorti de ce conseil municipal (de 2004) et là, nous n'allons pas faire de calculs politiques ni avoir peur, » a déclaré le patron.

Selon Susana Bejarano, la convocation d'un conseil municipal destiné à être millionnaire est destinée à provoquer l'instabilité politique qui, comme en octobre 2019, « a des effets sur la démocratie avec des appel à la désobéissance civile. »

Et elle s’étonne, dans l'interview qu'elle a accordée à la chaîne d'État Nouvelle Patrie que « de façon extraordinaire » le gouverneur de Santa Cruise ne dise rien des incendies dans son département alors que le Gouvernement les combat avec le soutien des militaires, des pompiers et des municipalité.

« Mais c'est un signe, » a dit l'analyste, faisant allusion aux conflits sociaux et aux incendies de forêt qui ont coïncidé pendant la crise de 2019 qui s'est soldée par 38 morts, des dizaines de blessés, des centaines d’arrestations, des milliers de persécutions politiques et un Gouvernement anticonstitutionnel, celui de Jeanine Añez.

« Camacho voudrait répéter ce scénario de conflit social qui s'est déroulé entre octobre et novembre 2019, » a-t-elle remarqué.

Menace réelle

Selon l'analyste Hugo Moldiz, Camacho, avec son discours ultra radical et régionaliste tente de couvrir ses actes de corruption et de déstabiliser le Gouvernement national.

Et il précise qu'on « ne doit pas sous-estimer » l'extrême droite de Santa Cruz qui cherche la déstabilisation du Gouvernement en profitant du problème du recensement ou en ce joignant à des conflits et à des revendications de secteurs comme celui des producteurs de coca à La Paz.

« Il existe une menace réelle qu’aujourd’hui, l'extrême droite cherche à profiter des contradictions internes du secteur populaire pour réaliser un nouveau coup d'Etat contre la démocratie, le Gouvernement et la continuité du processus de changement. C'est réel, » a-t-il affirmé dans une interview accordée à la chaîne d'État Bolivia TV.

Et, a-t-il précisé, le recensement « est ce qui intéresse le moins » le gouverneur et son Comité Civique.

Calendrier

Bien que septembre ait dû être un mois de fête pour le département de Santa Cruz, malheureusement, ce n'est pas possible et le calendrier se voit perturbé par l'absence de travaux, la faible exécution du budget et des actes de corruption à l'intérieur du gouvernement local, a affirmé l'analyste politique Suzanna Chacon.

Elle a regretté que Camacho n'ait pas de travaux importants à remettre au peuple de Santa Cruz et que son administration ait l'exécution du budget la plus basse parmi les neuf départements du pays.

Elle a indiqué que le gouverneur cherche à faire diversion avec « des rideaux de fumée » comme le recensement et le fédéralisme qui ne font que du mal au département.

Elle a réfuté le fait qu'il n'existe pas de proposition sérieuse de la part du comité inter-institutionnel qui rejette le report du processus de recensement en 2024 et exige que ce soit en 2023. Et elle a rappelé que le citoyen entend chaque jour parler d’une série de faits de corruption grâce à des enregistrements audio, de prix trop élevés et de pots-de-vin au gouvernement de Santa Cruz.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/09/15/bolivia-en-santa-cruz-el-gobierno-entrega-obras-y-combate-incendios-y-camacho-articula-un-segundo-golpe-de-estado/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/09/bolivie-le-gouvernement-combat-des-incendies-et-camacho-appelle-a-un-second-coup-d-etat.html